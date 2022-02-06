США не виключають анексію Донбасу з боку Росії - Салліван

Штати разом з союзниками протягом останніх місяців готувалися до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.
США не виключають, що Російська Федерація може вдатися до різних форм агресії. У тому числі мова йде й про анексію Донбасу, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Дії РФ можуть приймати різні форми, включаючи можливість того, що вони анексують окуповані території, території на сході України, відомі як Донбас. Або ж вони можуть зробити низку гібридних дій, включаючи кібератаки, політичну дестабілізацію або ж вони можуть зробити повномасштабне вторгнення", - заявив Салліван.
За словами радника президент США з національної безпеки, Штати разом з союзниками протягом останніх місяців готувалися до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. У разі агресії - Росії загрожують серйозні економічні наслідки та інші форми тиску.
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"Ми знаходимося у вікні, коли щось може трапитися. Військова ескалація і вторгнення на Україну можуть відбутися в будь-який момент. Ми вважаємо, що РФ створила можливості для проведення великої військової операції", - додав Салліван.
Раніше повідомлялося, що Росія нібито планує готувати наступ після 15 лютого - як тільки замерзання землі досягне піку. Джерела видання Reuters припускають, що наступ може відбутися найближчими днями – це залежить від погодних умов.
Нагадаємо, раніше в США оприлюднили новий сценарій можливого вторгнення Росії в Україну. Американські журналісти стверджують, що план Москви затверджений на високому рівні.
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