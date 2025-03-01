Генсек НАТО порадив Зеленському 'знайти спосіб' для примирення з Трампом - BBC

Марк Рютте двічі говорив із Володимиром Зеленським після конфлікту з Трампом.

https://glavred.net/world/gensek-nato-posovetoval-zelenskomu-nayti-put-k-primireniyu-s-trampom-bbc-10643825.html Посилання скопійоване

Рютте двічі говорив із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео на YouTube

Ключові тези Рютте:

Генсек НАТО двічі розповлялв з президентом Зеленским

Зеленському потрібно відновии відносини з Трампом

Трампу слід "віддати належне" за допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив президенту України Володимиру Зеленському відновити відносини з президентом США Дональдом Трампом після їхньої суперечки в Білому домі. Про це пише BBC.

"Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до тривалого миру. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої відносини з американським президентом", - сказав голова НАТО. відео дня

За словами Рютте, він двічі розмовляв із Зеленським після його конфлікту з американським лідером. Він також зазначив, що "не має права розкривати те, що обговорювалося", проте розповів, що сказав Зеленському, що "ми повинні поважати" те, що Трамп зробив для України.

"Ми дійсно повинні віддати належне Трампу", - додав він.

Суперечка у Білому домі - головне

Як повідомляв Главред, візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого завершився скандалом. Під час пресконференції віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Джо Байдена у слабкості та заявив, що війну можна завершити дипломатичним шляхом. Зеленський заперечив, оскільки Кремль неодноразово порушував угоди.

Суперечка загострилася після втручання Трампа, який звинуватив Зеленського у "невдячності" та заявив, що той "не готовий до миру". У підсумку президент України залишив Білий дім раніше запланованого.

Пізніше Трамп заявив, що Зеленський може повернутися до переговорів, коли "буде готовий до миру".

Сам Зеленський в інтерв’ю Fox News наголосив, що шкодує через інцидент. Президент наголосив, що Україна потребує підтримки США, але не поступатиметься принципами заради допомоги.

Крім цього, журналісти CNN підрахували, що президент України щонайменше 33 рази публічно висловлював подяку США з початку 2022 року. Він неодноразово дякував Байдену, Трампу, Конгресу та американському народу за військову та фінансову підтримку.

Читайте також:

Що відомо про BBC? Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред