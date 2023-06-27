США готують новий пакет допомоги на $500 млн: ЗСУ отримають ще Bradley і Stryker

Виділення допомоги відбуватиметься за повноваженнями президента, а це означає негайну відправку озброєнь з наявних ресурсів Пентагону.

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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Міноборони США

Сьогодні, 27 червня, США планують оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Серед іншого в пакет увійдуть бойові машини Bradley і Stryker. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника адміністрації.

Очікується, що новий пакет допомоги, оголошений у вівторок, включатиме додаткові бойові машини Bradley та Stryker.

Виділення допомоги відбуватиметься за повноваженнями президента (presidential drawdown), що означає негайну відправку озброєнь з наявних ресурсів Пентагону.

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У повідомленні також наголошується, що додаткові БМП надаються, оскільки Україна втратила кілька броньованих машин в перші дні свого контрнаступу, який українські сили почали на початку цього місяця.

Військова допомога Україні

Україна може отримати від Португалії безпілотники AR3, які здатні виконувати операції тривалістю до 16 годин. Про це повідомила компанія Tekever, яка виробляє ці дрони.

Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет підтримки для України. Зокрема, військові країни проведуть навчання на винищувачах Jas 39 Gripen для українських пілотів.

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2А4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

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