Росіяни зробили наймасштабнішу ІПСО в історії TikTok проти Резнікова - дослідники

Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень виявила таємну ІПСО росіян проти ексміністра оборони України Олексія Резнікова.

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Проти ексміністра оборони України Олексія Резнікова росіяни провели ІПСО в TikTok / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Російські окупанти провели інформаційно-психологічну спецоперацію проти колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій з посиланням на розслідування лабораторії цифрових криміналістичних досліджень DFRLab.

Повідомляється, що в кінці липня 2023 року DFRLab помітила кілька публікацій в Twitter (нині – Х), в яких повторно публікувалися відео з сервісу TikTok з критикою ексміністра оборони України Олексія Резнікова.

Облікові записи, які публікували відео, завантажували тільки один ролик на обліковий запис і використовували аудіо, яке було створено штучним інтелектом. Після цього BBC Verify виявила сотні облікових записів, які застосовували подібну тактику.

відео дня

Росіяни поширювали відео про те, що дочка Резнікова, виконавчий директор ICTV Анастасія Штейнгауз, нібито придбала віллу в Мадриді через підставну кіпріотську компанію.

"Це був перший з багатьох облікових записів, які завантажували окремі відео з подібними претензіями, але деталі в кожному відео - наприклад, зображення нібито купленої вілли або її вартість - були непослідовними, що викликало численні питання про законність звинувачень", - повідомляють аналітики.

Також повідомляється, що на даний момент співробітники TikTok виявив і видалив понад 12,8 тисячі облікових записів, які, за оцінками соцмережі, брали участь в ІПСО. Росіяни залучили понад 847 000 підписників, які згенерували сотні мільйонів переглядів.

Нагадаємо, раніше в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. У вересні минулого року генерал вже був поранений в результаті атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

Крім того, нещодавно ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ. Ростислав Журавльов загинув в результаті обстрілу. Крім того, отримали поранення ще троє пропагандистів.

До того Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що на війні в Україні ліквідовано російського генерал-майора Сергія Горячева. Він очолював штаб 35 загальновійськової армії Збройних сил РФ і, ймовірно, командував цим формуванням.

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