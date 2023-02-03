"Захід – доктор Менгеле": Медведєв забився в істеричних конвульсіях через допомогу Україні

Заступник секретаря Радбезу РФ пригрозив, що РФ продовжить війну проти України.

Дмитро Медведєв / УНІАН

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв вирішив змалювати в чорних фарбах економічне майбутнє України, при цьому звинувачуючи Захід у тому, що він нібито не бажає допомагати українській державі.

Черговий напад нав'язливих ідей у подільника Володимира Путіна проявився після візиту до Києва глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Далі тільки остаточне крах промисловості, гіперінфляція, злидні і тотальне безробіття", - бризкає він слиною.

При цьому заступник секретаря Радбезу РФ пригрозив, що РФ продовжить війну проти України, що, за його словами, позначиться на зниженні ВВП України.

"Тому все більш чітко видно перспективу повного банкрутства української державності і неминучого кінця", - мрійливо пише він.

Крім того, кремлівський мазурик впевнений в тому, що справжня мета заходу, нібито, це знищення економіки України.

"Мета західних ескулапів аж ніяк не в тому, щоб вилікувати економіку нещасної країни. У Заходу багатий досвід умертвіння піддослідних країн. Захід не добрий доктор Айболить, а доктор Менгеле. Він зловісний лікар-вбивця. Тому Україну чекає сумна доля тих колоній, які колись ґвалтували в максимально збоченій формі, а потім викидали вмирати на гниюче звалище історії", - марить Медведєв.

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських поставках зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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