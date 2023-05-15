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РФ била по Україні Шахедами з території Білорусі: Санніков розкрив деталі

Олексій Тесля
15 травня 2023, 16:55 оновлено 15 травня, 17:02
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Білорусь на сьогодні підпорядкована військовим інтересам РФ, розповів Андрій Санніков.
Дим, дрони-камікадзе Шахед
Дрони-камікадзе Шахед могли запускати з Білорусі/ pixabay.com, Telegram

Територія Білорусі на сьогодні підпорядкована військовим інтересам Москви, яку РФ використовує для агресії проти України, заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Як розповів він в інтерв'ю Главреду, у Білорусі більшість силовиків вже орієнтуються на диктатора Володимира Путіна, а не на Олександра Лукашенка.

"За моєю інформацією, "Шахеди", які використовувалися для бомбардувань Києва, можливо, були запущені з території Білорусі. В українських медіа я не бачив докладного аналізу і опису того, що відбувалося, коли Київ піддавався обстрілу. В цілому ця ситуація не обіцяє нічого хорошого Україні, тому необхідно чинити тиск, як на режим Путіна, так і на режим Лукашенка", — додав Санніков.

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Хто такий Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Як відомо, в ніч на 14 травня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. У ряді областей прогриміли вибухи.

У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося загоряння нежитлової будівлі. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

Двоє людей отримали травми. Вони з опіками та осколковими пораненнями перебувають у лікарні.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 9 травня російські окупанти вчинили ракетну атаку на Україну. У Києві прогриміли потужні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працювали сили ППО.

За попередніми даними КМВА, в Голосіївському районі в результаті падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється. Крім того, в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

За даними Київської міської Військової адміністрації, російські загарбники в ніч на вівторок, 9 травня, запустили по Києву близько 15 ракет. Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі.

У КМВА зазначили, що це вже п'ята повітряна атака по Києву з початку травня.

Більше новин:

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