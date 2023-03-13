Революція в Білорусі: експерт оцінив ймовірність повалення Лукашенка

Страх у Олександра Лукашенка посилився після подій 2020 року, каже Валерій Карбалевич.

Олександр Лукашенко / УНІАН

У Олександра Лукашенка існує страх революції в Білорусі, заявив білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

"Безумовно, страх революцій і переворотів існує у будь-якого авторитарного правителя", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений в тому, цей страх у Лукашенка посилився після подій 2020 року.

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"Зараз вживаються заходи для зміцнення влади - це і чистки держапарату, і перевірки на поліграфі співробітників силових структур, посилення законодавства щодо держслужбовців. Тому робиться комплекс заходів для запобігання всіх можливих небезпек для влади Лукашенка", - додав Карбалевич.

Хто такий Валерій Карбалевич Білоруський журналіст і політолог, кандидат історичних наук. Експерт аналітичного центру "Стратегія". Автор понад 800 публікацій з різних проблем внутрішньої і зовнішньої політики Білорусі.

Раніше Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ А-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ.

Крім того, Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою".

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

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