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Путін оголосить мобілізацію у РФ: російський політтехнолог спрогнозував терміни

Олексій Тесля
17 серпня 2024, 12:56
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Володимир Путін спробує затягнути питання з оголошенням мобілізації, вважає Марат Гельман.
Путін, мобілізація РФ
Володимир Путін може оголосити мобілізацію в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Російський політтехнолог, галерист Марат Гельман прокоментував питання про те, коли диктатор Володимир Путін може оголосити мобілізацію в РФ для продовження війни з Україною.

"На мій погляд, Путін, якщо у нього буде така можливість, спробує затягнути питання з оголошенням мобілізації до виборів президента США", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що у США демократи, які, здавалося раніше, опустили руки і прийняли гарантовану поразку від Дональда Трампа, отримали шанси на перемогу.

"Тому вони можуть спробувати вирішити питання України та Росії ще до виборів. Щоб отримати серйозний аргумент для перемоги свого кандидата в президентській кампанії", - не виключив він.

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Співрозмовник при цьому також не виключає, що Путін спробує максимально відтягнути рішення про мобілізацію в РФ.

"А американська адміністрація, навпаки, максимально форсуватиме події, щоб у війні Росії та України домогтися припинення вогню", - додав Гельман.

Дивіться відео - інтерв'ю Марата Гельмана Главреду:

Раніше повідомлялося про те, що Росія оголосить нову хвилю мобілізації. Два роки тому агресор Росія вже оголошувала про мобілізацію 300 тисяч осіб, що викликало серйозні хвилювання в її суспільстві, нагадали журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва в паніці готується оголосити нову мобілізацію. Масштаб російських втрат все більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного просування в Україні.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін планував набрати ще 420 тисяч військових, повідомляла розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У відомстві також уточнювали, що загальна мобілізація може бути хіба що після президентських "виборів".

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Марат Гельман війна Росії та України Мобілізація в Росії
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