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Публіцист спрогнозував, чи зможе Шойгу остаточно підставити Пригожина

3 квітня 2023, 11:53
Міністр оборони країни-агресора РФ Шойгу і начальник тамтешнього Генштабу Герасимов, на думку Ейдмана, продовжують "дотискати" Пригожина.
Шойгу, Пригожин
Сергій Шойгу та Євген Пригожин / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

І міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу і начальник Генштабу армії окупантів Валерій Герасимов явно переграли в апаратних іграх ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Вони його, звичайно, підставляють, тому що в якийсь момент Пригожин зумів продати себе Путіну, як і свою ПВК, як мало не єдину ефективну силу у війні. Він почав нахабніти і зійшовся тоді з Кадировим, і вони фактично прибрали одного генерала. Тоді ж Суровікіна призначили керувати російськими окупаційними військами. Але Шойгу і Герасимов – ті ще апаратники і свою справу знають. Вони поступово капали Путіну на мізки, що, мовляв, Пригожин знахабнів, порушує всі правила", ‒ говорить він

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

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На думку Ейдмана, Шойгу і Герасимов продовжують "дотискати" Пригожина.

"Коли Пригожин думав, що переміг (оскільки він не обізнаний в апаратних справах), то поступово "з'їли" і Суровікіна, і тепер "доїдають" самого Пригожина. Підставити його так, щоб його прибрали - у мене на цей рахунок є сумніви", ‒ підсумував він.

Конфлікт Пригожина і Шойгу

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

Аналітики Американського " Інституту вивчення війни "(ISW) припускають, що Пригожин перейшов в інформаційний наступ проти російських військових"Еліт".

"Пригожин, ймовірно, розгорнув посилену інформаційну кампанію проти Міноборони РФ у відповідь на можливу роль Шойгу в перешкоджанні продовженню кампанії з вербування ув'язнених, а також на загальне зниження впливу Пригожина", - писали в ISW.

Війна Росії проти України:

Євген Пригожин Ігор Эйдман Сергій Шойгу війна Росії та України
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