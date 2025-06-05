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Чому Трамп заграє з Путіним: ексдипломат РФ сказав, чого домагаються США

Анна Ярославська
5 червня 2025, 12:32
88
Президент США залишається заручником досить наївної американської ідеї.
Трамп, Путин
Поки що Трамп іде у Путіна на поводу / Колаж: Главред, фото: Facebook Donald J. Trump, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Чи готовий Трамп іти на поводу у Путіна
  • У чому полягає концепція республіканців і чому вона не працює

Президент США Дональд Трамп наполегливо відмовляється від ворожих кроків щодо російського диктатора Володимира Путіна. Не виключено, що його симпатія до глави РФ багато в чому продиктована бажанням переманити Росію на свій бік, щоб протистояти Китаю. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

За його словами, поки що Трамп йде у Путіна на поводу і не робить нічого, щоб серйозно погіршити відносини з ним.

"Він [Трамп] не надає Путіну активної допомоги - не знімає санкції, не припиняє допомогу Україні. Хоча, звісно, його дипломатичні - або, скоріше, псевдодипломатичні - ініціативи лише заважають (...) і не сприяють жодному реальному процесу", - сказав Бондарєв.

За його словами, прогнозувати дії Трампа - справа невдячна. Він багато в чому діє імпульсивно, вірить у свою інтуїцію та вважає, що вона підказує йому правильні рішення.

"Крім того, мені здається, він залишається заручником досить наївної американської ідеї - відірвати Росію від Китаю. Його симпатія до Путіна і спроби задобрити його багато в чому продиктовані саме цією старою республіканською концепцією: "Давайте переманимо Росію на свій бік і будемо разом протистояти Китаю" - як головному суперникові США в XXI столітті", - сказав ексдипломат.

"Але вони не розуміють, що сьогодні Росія зацікавлена в Китаї набагато більше, ніж США. Китай надає РФ передбачувану підтримку. Китай теж зацікавлений у тому, щоб США були відвернуті на Україну, розбазарювали ресурси і не могли зосередитися на протистоянні з Пекіном", - додав Бондарєв.

При цьому, на його думку, Росія не може всерйоз розраховувати на підтримку США.

"Природно, Путін не збирається відмовлятися від добрих послуг Китаю і тісного альянсу з ним в обмін на якісь ефемерні "дружні обійми" з Трампом. Це смішно. Але американці цього не розуміють. Утім, не дивно - нинішня адміністрація, можливо, дійсно б'є рекорди з некомпетентності", - резюмував він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду:

Позиція Трампа щодо Путіна - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Спеціальний посланник президента США генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп "розчарований" рівнем нерозумності Кремля, який затягує процес мирних переговорів з Україною.

Як пише The New York Times з посиланням на джерела, Трамп розчарований як главою Кремля Володимиром Путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп неодноразово називав Зеленського "поганим хлопцем", який нібито підштовхує світ до ядерної війни. Водночас до Путіна глава Білого дому переважно ставиться "з великою повагою", хоча інколи висловлює розчарування.

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Хто такий Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Борис Бондарєв
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