У Папи Римського діагностували рак: що відомо

Понтифіка прооперували напередодні та діагностували онкологічне захворювання.

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Папу Римського прооперували напередодні / Колаж: Главред, фото - скріншот

Коротко:

Як дізналися про діагноз Папи

Який у нього зараз прогноз

Папі Леву XIV діагностували рак легені після операції в Римі. Під час хірургічного втручання лікарі видалили нижню частку правої легені понтифіка. У Ватикані повідомили, що операція пройшла успішно, без ускладнень.

Як пише Fox News, 71-річний глава Католицької церкви переніс операцію в клініці Джемеллі в Римі 13 жовтня. За даними прес-служби Святого престолу, лікарі видалили уражену ділянку легені за допомогою відеохірургічної техніки.

відео дня

Діагноз підтвердили під час операції після дослідження тканин. У понтифіка виявили аденокарциному легені - різновид злоякісної пухлини.

Папа Лев переживає нелегкі часи / Фото Vatican Media

Операція тривала близько півтори години, хоча загалом папа провів в операційній приблизно три години. Після втручання Лев XIV прийшов до тями, а потім його перевели в палату на десятому поверсі лікарні для подальшого спостереження. Медики повідомили, що процедура пройшла без ускладнень.

Папа знав про проблему до операції

Напередодні хірургічного втручання понтифік розповів віруючим, що під час медичного обстеження лікарі виявили невелике утворення в легені. За його словами, воно перебувало на ранній стадії й було добре локалізоване.

"Лікарі вважають за доцільне провести втручання, і тому, дотримуючись їхніх рекомендацій, я вирішив зробити операцію з його видалення", - пояснив Лев XIV.

Папа також подякував віруючим за підтримку і попросив їх молитися за нього.

Що відомо про стан понтифіка

Вранці 14 жовтня Ватикан повідомив, що перша ніч після операції минула спокійно. Папа залишається в лікарні, а його публічні заходи скасовано до 20 жовтня. Передбачається, що відновлення в клініці триватиме близько тижня.

При цьому Ватикан поки що не розкрив стадію захворювання і не повідомив, чи поширилася пухлина за межі легені. Ці дані мають важливе значення для оцінки подальшого прогнозу та необхідності додаткового лікування.

Медики зазначають, що у разі локалізованої пухлини хірургічне видалення може виявитися достатнім для лікування, однак остаточні висновки залежать від результатів обстеження тканин та інших клінічних даних.

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