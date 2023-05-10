"Недооцінювати Росію не можна": Столтенберг заявив, що Захід підготував Україну до контрнаступу

За словами Столтенберга, все озброєння і підготовка для українців від країн НАТО, повинні допомогти звільнити від окупантів.

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Столтенберг / Колаж Главред, фото 28 ОМБр, УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Заходу надали Україні допомогу, яка дозволить їй деокупувати території. Але не можна недооцінювати підготовку Росії.

У коментарі CNN генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війни за своєю природою непередбачувані, але Україна вже доводила, що може деокупувати територію, яка перебувала під контролем росіян.

За словами Столтенберга, все озброєння і підготовка для українців від країн НАТО, включаючи дев'ять добре навчених і оснащених бригад, повинні допомогти звільнити від окупантів більше території в ході контрнаступу.

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"Але ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ", - підкреслив він.

Дивіться відео про те, як пройшов візит Столтенберга у Києві.

Контрнаступ українських військових

Раніше американський телеканал СNN підкреслював, що Москва недостатньо готова до українського контрнаступу. Зазначалося, що довгоочікуваний контрнаступ України здається неминучим, і те, як кожна зі сторін готується, дуже красномовно говорить про її готовність. РФ зараз знаходиться на стадії "бійки в барі перед закриттям".

Британське видання The Guardian зазначало, що контрнаступ Збройних сил України стане вирішальним випробуванням для України. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, які від них не залежать, зокрема – забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Також раніше повідомлялося, що армія України зіткнулася з гострим дефіцитом боєприпасів, ситуація певною мірою обмежує можливості для проведення успішної контрнаступальної операції. Для успіху ЗСУ на полі бою потрібно більше боєприпасів. Чехія готова збільшити поставки боєприпасів і проведе роботу з союзниками, щоб знайти можливість організувати додаткове забезпечення з інших джерел, заявив чеський президент Петро Павло.

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