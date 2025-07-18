Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський указом змінив очільника РНБО: ним став відомий український політик

Даяна Швець
18 липня 2025, 10:22
318
Також новопризначений Секретар РНБО залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках стамбульського формату.
РНБО, СНБО, Зеленский
Зеленський змінив очільника РНБО / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Зеленський призначив Умєрова новим Секретарем РНБО
  • До цього призначення Умєров очолював Міноборони України

Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова Секретарем Ради національної безпеки й оборони. Раніше він очолював Міністерство оборони України. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

"Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Також він він залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках стамбульського формату.

Перед тим, як Рустем Умєров обійняв посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України, цю посаду обіймав Олександр Литвиненко. Він був призначений Президентом Володимиром Зеленським 26 березня минулого року.

До цього призначення, з 23 липня 2021 року, Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки. Його досвід у сфері національної безпеки є значним: у період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року він вже працював заступником секретаря РНБО.

Рустем Умєров став п'ятнадцятим секретарем РНБО в історії України.

Що відомо про Рустема Умєрова?

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді, Узбекистан. Він є етнічним кримським татарином, і його родина була депортована з Алушти під час радянських репресій. Рустем сповідує іслам, одружений та виховує трьох дітей.

Середню освіту здобув у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей. Завдяки програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX) навчався у США. Вищу освіту отримав у Національній академії управління, де здобув ступені бакалавра з економіки та магістра з фінансів.

Свою кар'єру Умєров розпочав у телекомунікаційній сфері: з 2004 по 2010 рік займав керівні посади в компанії lifecell. У цей же період активно зайнявся інвестиційною діяльністю, заснувавши компанію ASTEM, що працює в галузях інвестицій, телекомунікацій та інфраструктури. Крім того, він створив благодійний фонд ASTEM Foundation, який підтримує проєкти в сферах освіти, культури та молоді.

У 2019 році Рустем Умєров був обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Голос". У Верховній Раді він був секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації тимчасово окупованих територій, реінтеграції, а також національних меншин і міжнаціональних відносин. Його парламентська діяльність була зосереджена на захисті прав людини, питаннях деокупації Криму та підтримці кримськотатарського народу.

Перестановки в уряді України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні оптимізували структури уряду. Кілька з них планують об'єднати. Про це заявила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Нещодавно у Зеленського назвали завдання уряду Свириденко. Він має зосередитися на двох ключових завданнях, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Своєю чергою новий міністр оборони Денис Шмигаль назвав 3 пріоритети на посаді. Також він зробив заяву, що мобілізація відбувається згідно з планом і до ЗСУ приєднується багато охочих.

Більше важливих новин:

Що відомо про РНБО?

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

РНБО Кабмін уряд Володимир Зеленський новини України війна Росії та України Рустем Умеров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ

Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ

11:18Політика
Зеленський указом змінив очільника РНБО: ним став відомий український політик

Зеленський указом змінив очільника РНБО: ним став відомий український політик

10:22Україна
ЄС схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти РФ: хто потрапив під удар

ЄС схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти РФ: хто потрапив під удар

09:54Світ
Реклама

Популярне

Більше
На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Спека знову накриє Україну: оголошена дата підвищення температури

Спека знову накриє Україну: оголошена дата підвищення температури

Останні новини

11:23

"Де народився мій син": Винник зізнався, як утік з України

11:18

Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ

10:53

Українці порушують і не знають про штраф: за що карають на 30 тисяч гривень

10:46

Курс євро буде дивувати: банкір сказав, чи потрібно бігти в обмінники з 21 липня

10:43

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній областіВідео

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
10:32

Китайський гороскоп на завтра 19 липня: Драконам - випробування, Свиням - розчарування

10:32

Британія може приєднатися до закупівлі ракет Patriot для України - Bloomberg

10:32

Що важливо знати про фарби для волосся - якщо ви не стиліст, а просто жінка, яка хоче виглядати краще новини компанії

10:22

Зеленський указом змінив очільника РНБО: ним став відомий український політик

Реклама
09:54

ЄС схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти РФ: хто потрапив під удар

09:53

"Ми маємо всі шанси": ЗСУ можуть вибити росіян з однієї області України

09:41

Копія батька: Наталка Денисенко показала сина, який помітно виріс

09:40

Тренер зібрала мільйон в батьків і "здула" в казино: Черкаси вибухнули скандалом

09:30

Старіє у зворотньому напрямку: що зробив зі своїм обличчям 61-річний Бред Пітт

09:14

"Так само, як і їсти": священник відповів, чи можна сповідатися онлайнВідео

09:04

ТЦК не покарає за "прострочення" даних: що змінилося з 16 липня

08:30

РФ вдарила по житлових районах Запоріжжя і Чугуєва: є жертви, зайнялись пожежі

07:55

"Приліт був": дрони атакували Москву та Підмосков'я, прогриміли вибухи

06:55

Скільки коштував борщ 100 років тому - історик провів порівняння, результат здивуєВідео

06:54

Трамп має намір завершити війну в Україні та діятиме "агресивно" - Держдеп

Реклама
06:10

Україна стає піонером нового механізму НАТОПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 13 секунд знайти птаха

05:35

У Трампа серйозна хвороба, на тілі з'явилися синці: у Білому домі розкрили таємницю

05:30

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

05:13

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом ЄвропиВідео

04:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках зі сплячим котом за 23 с

04:35

Чому не можна казати слово "виглядати": вчителька закликала уникати помилки

04:00

Про пастки можна забути: один продукт змусить мишей тікати якнайдалі від будинку

03:30

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміниВідео

03:02

Чи можна вдові пекти коровай на весілля: священник дав різку відповідь

02:34

Прогриміла серія вибухів: у РФ підірвали завод з основними компонентами вибухівки

01:51

Україна відкрила фронт для тесту іноземних розробок: які технології у пріоритеті

01:47

Після чотирьох розлучень: Дженніфер Лопес зробила жорстку заявуВідео

01:30

Джессіка Альба через півроку після розлучення закрутила роман із молодим актором - деталі

00:41

Несподіване рішення Словаччини: Фіцо зробив заяву, яка змусить Кремль нервувати

00:20

"Усі були нажахані": Памела Андерсон приголомшила зізнанням про свою політику "без макіяжу"

17 липня, четвер
23:46

Більше ніж просто мода: що насправді означає червона нитка на зап'ясті

23:17

Готує себе сама: страва для вечері, над якою не треба стояти

23:09

США змінюють позицію щодо України - названа реальна причина жорстких заяв щодо РФ

22:58

Сюрприз для Кремля: Стармер розкрив деталі розміщення "сил стримування" в Україні

Реклама
22:34

У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

22:30

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

21:48

Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапкуВідео

21:37

Україна зможе завдавати глибоких ударів: Німеччина анонсувала передачу важливої зброї

21:36

Чекати залишилось недовго: Мерц розкрив, коли саме Patriot прибудуть в Україну

21:35

"Сором'язливі": на концерті Coldplay главу стартапу випадково зняли з коханкоюВідео

21:06

"Дивитися таким поглядом": Алан Бадоєв показав любов всього свого життя

20:57

Пробив чергове дно: Орбан зробив цинічну заяву про розташування України

20:41

В Україні може суттєво змінитися ціна на паливо: експерт назвав ключовий фактор

20:16

"Моя найбільша перемога": чоловік Світоліної поділився домашнім кадром із тенісисткою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти