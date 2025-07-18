Зеленський указом змінив очільника РНБО: ним став відомий український політик

Коротко:
- Зеленський призначив Умєрова новим Секретарем РНБО
- До цього призначення Умєров очолював Міноборони України
Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова Секретарем Ради національної безпеки й оборони. Раніше він очолював Міністерство оборони України. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.
"Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.відео дня
Також він він залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках стамбульського формату.
Перед тим, як Рустем Умєров обійняв посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України, цю посаду обіймав Олександр Литвиненко. Він був призначений Президентом Володимиром Зеленським 26 березня минулого року.
До цього призначення, з 23 липня 2021 року, Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки. Його досвід у сфері національної безпеки є значним: у період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року він вже працював заступником секретаря РНБО.
Рустем Умєров став п'ятнадцятим секретарем РНБО в історії України.
Що відомо про Рустема Умєрова?
Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді, Узбекистан. Він є етнічним кримським татарином, і його родина була депортована з Алушти під час радянських репресій. Рустем сповідує іслам, одружений та виховує трьох дітей.
Середню освіту здобув у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей. Завдяки програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX) навчався у США. Вищу освіту отримав у Національній академії управління, де здобув ступені бакалавра з економіки та магістра з фінансів.
Свою кар'єру Умєров розпочав у телекомунікаційній сфері: з 2004 по 2010 рік займав керівні посади в компанії lifecell. У цей же період активно зайнявся інвестиційною діяльністю, заснувавши компанію ASTEM, що працює в галузях інвестицій, телекомунікацій та інфраструктури. Крім того, він створив благодійний фонд ASTEM Foundation, який підтримує проєкти в сферах освіти, культури та молоді.
У 2019 році Рустем Умєров був обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Голос". У Верховній Раді він був секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації тимчасово окупованих територій, реінтеграції, а також національних меншин і міжнаціональних відносин. Його парламентська діяльність була зосереджена на захисті прав людини, питаннях деокупації Криму та підтримці кримськотатарського народу.
Перестановки в уряді України - що відомо
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Що відомо про РНБО?
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.
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