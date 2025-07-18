Зеленський указом змінив очільника РНБО: ним став відомий український політик

Також новопризначений Секретар РНБО залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках стамбульського формату.

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Зеленський змінив очільника РНБО / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Зеленський призначив Умєрова новим Секретарем РНБО

До цього призначення Умєров очолював Міноборони України

Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова Секретарем Ради національної безпеки й оборони. Раніше він очолював Міністерство оборони України. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

"Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні. відео дня

Також він він залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках стамбульського формату.

Перед тим, як Рустем Умєров обійняв посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України, цю посаду обіймав Олександр Литвиненко. Він був призначений Президентом Володимиром Зеленським 26 березня минулого року.

До цього призначення, з 23 липня 2021 року, Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки. Його досвід у сфері національної безпеки є значним: у період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року він вже працював заступником секретаря РНБО.

Рустем Умєров став п'ятнадцятим секретарем РНБО в історії України.

Що відомо про Рустема Умєрова?

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді, Узбекистан. Він є етнічним кримським татарином, і його родина була депортована з Алушти під час радянських репресій. Рустем сповідує іслам, одружений та виховує трьох дітей.

Середню освіту здобув у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей. Завдяки програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX) навчався у США. Вищу освіту отримав у Національній академії управління, де здобув ступені бакалавра з економіки та магістра з фінансів.

Свою кар'єру Умєров розпочав у телекомунікаційній сфері: з 2004 по 2010 рік займав керівні посади в компанії lifecell. У цей же період активно зайнявся інвестиційною діяльністю, заснувавши компанію ASTEM, що працює в галузях інвестицій, телекомунікацій та інфраструктури. Крім того, він створив благодійний фонд ASTEM Foundation, який підтримує проєкти в сферах освіти, культури та молоді.

У 2019 році Рустем Умєров був обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Голос". У Верховній Раді він був секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації тимчасово окупованих територій, реінтеграції, а також національних меншин і міжнаціональних відносин. Його парламентська діяльність була зосереджена на захисті прав людини, питаннях деокупації Криму та підтримці кримськотатарського народу.

Перестановки в уряді України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні оптимізували структури уряду. Кілька з них планують об'єднати. Про це заявила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Нещодавно у Зеленського назвали завдання уряду Свириденко. Він має зосередитися на двох ключових завданнях, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Своєю чергою новий міністр оборони Денис Шмигаль назвав 3 пріоритети на посаді. Також він зробив заяву, що мобілізація відбувається згідно з планом і до ЗСУ приєднується багато охочих.

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Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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