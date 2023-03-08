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"Влада витікає з рук Путіна": експерт розповів про паніку в Кремлі

8 березня 2023, 08:19
За словами Костянтина Борового, встояти путінському режиму найближчим часом буде вкрай складно.
Боровий, Росія
Керівництво Кремля в паніці через війну в Україні - Костянтин Боровий / Колаж УНІАН, Telegram

Російське керівництво перебуває в стані паніки на тлі провалів у війні в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик, депутат Державної Думи Російської Федерації 1996-2000 років Костянтин Боровий.

"Паніка присутня. Вона пов'язана з тим, що влада витікає з рук Путіна і його оточення, як пісок крізь пальці. Зрозуміло, що військові дії проти України, перед цим чеченська війна, грузинська, сирійська – це інструментарій для зміцнення влади. Коли Україна протистоїть варварській агресії, це завдає удару по стабільності цієї влади. І було б дивно, якби вони не панікували з цього приводу", - зазначив Боровий.

При цьому російський підприємець висловив сумнів у тому, що паніку "верхів" підхоплять "низи". Водночас, за словами Борового, встояти путінському режиму найближчим часом буде вкрай складно.

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"Коли цей режим закінчиться – головне питання, яке задають всі експерти. Він може закінчиться завтра. Один невірний рух - і все посиплеться. Сьогодні 2023 рік, Путін почав у 2000 році. 23 роки - це більше, ніж сталінський режим. При тому, що Путін вже не молода людина, це може закінчитися завтра просто смертю диктатора або якимось необережним дією, пов'язаним з використанням неконвенційної зброї - про це Путін сам увесь час говорить", – говорить Боровий.

І додає, що економічних підстав для існування Російської імперії теж більше немає.

"На жаль для Путіна, мільярди доларів, які він продовжує отримувати від європейців і американців за нафту, газ стало важко витрачати на озброєння. Значна їх частина йде на пропаганду, тому що це, як виявилося, більш ефективний інструмент, ніж традиційна конвенційна зброя", - сказав Боровий.

Раніше колишній керівник Генштабу Британії, генерал Річард Даннатт заявив, що в разі, якщо силам оборони України вдасться провести успішний контрнаступ, який може відбутися в кінці весни – початку літа, окупаційні війська Росії можуть розвалитися і побігти. При такому сценарії розвитку подій російські генерали здатні вигнати Володимира Путіна з Кремля.

Крім того, російський опозиціонер Геннадій Гудков вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться, що втрата Криму стане останньою для нього, як для президента РФ. Він відчуває своє безсилля, а в Кремлі може назрівати переворот.

Володимир Путін - новини:

війна в Україні Володимир Путін Костянтин Боровий
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