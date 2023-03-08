"Влада витікає з рук Путіна": експерт розповів про паніку в Кремлі

Російське керівництво перебуває в стані паніки на тлі провалів у війні в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик, депутат Державної Думи Російської Федерації 1996-2000 років Костянтин Боровий.
"Паніка присутня. Вона пов'язана з тим, що влада витікає з рук Путіна і його оточення, як пісок крізь пальці. Зрозуміло, що військові дії проти України, перед цим чеченська війна, грузинська, сирійська – це інструментарій для зміцнення влади. Коли Україна протистоїть варварській агресії, це завдає удару по стабільності цієї влади. І було б дивно, якби вони не панікували з цього приводу", - зазначив Боровий.
При цьому російський підприємець висловив сумнів у тому, що паніку "верхів" підхоплять "низи". Водночас, за словами Борового, встояти путінському режиму найближчим часом буде вкрай складно.
"Коли цей режим закінчиться – головне питання, яке задають всі експерти. Він може закінчиться завтра. Один невірний рух - і все посиплеться. Сьогодні 2023 рік, Путін почав у 2000 році. 23 роки - це більше, ніж сталінський режим. При тому, що Путін вже не молода людина, це може закінчитися завтра просто смертю диктатора або якимось необережним дією, пов'язаним з використанням неконвенційної зброї - про це Путін сам увесь час говорить", – говорить Боровий.
І додає, що економічних підстав для існування Російської імперії теж більше немає.
"На жаль для Путіна, мільярди доларів, які він продовжує отримувати від європейців і американців за нафту, газ стало важко витрачати на озброєння. Значна їх частина йде на пропаганду, тому що це, як виявилося, більш ефективний інструмент, ніж традиційна конвенційна зброя", - сказав Боровий.
Раніше колишній керівник Генштабу Британії, генерал Річард Даннатт заявив, що в разі, якщо силам оборони України вдасться провести успішний контрнаступ, який може відбутися в кінці весни – початку літа, окупаційні війська Росії можуть розвалитися і побігти. При такому сценарії розвитку подій російські генерали здатні вигнати Володимира Путіна з Кремля.
Крім того, російський опозиціонер Геннадій Гудков вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться, що втрата Криму стане останньою для нього, як для президента РФ. Він відчуває своє безсилля, а в Кремлі може назрівати переворот.
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