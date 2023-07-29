Розвал РФ: Кисельов назвав, які російські регіони можуть відколотися першими

Євген Кисельов не виключив відхід в самостійне плавання деяких "національних околиць" РФ.

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Євген Кисельов оцінив ймовірність розпаду Росії / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com

Відомий журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов прокоментував можливість розпаду Росії і виходу з неї окремих суб'єктів.

В ході чату в Главреді він нагадав про те, що Радянський Союз розвалювався по національних кордонах, при цьому СРСР розпався на національні республіки, кожна з яких в подальшому стала суверенною незалежною державою.

При цьому експерт вважає, що при збереженні режиму диктатора Володимира Путіна в РФ навряд чи можна очікувати виходу з її складу окремих суб'єктів.

У той же час аналітик вважає, що новий уряд в РФ, можливо, зрозуміє, що потрібно змиритися з певними тенденціями ослаблення влади центру над регіонами і плавно повести Росію за курсом перетворення її в справжню федерацію або конфедерацію.

"Все, що я можу допустити, це відхід в самостійне незалежне плавання деяких національних околиць на Північному Кавказі: Чечні, Інгушетії, Дагестану (і то не всього). В силу дуже складної демографічної, лінгвістичної і соціолінгвістичної ситуації в цих регіонах там можуть бути окремі прояви сепаратизму, сепаратистські рухи, спроба проголошення незалежності або автономії окремими республіками, але не повний розвал, не повний відхід. Ослаблення зв'язків між центром і регіонами можливо при правильному далекоглядному керівництві. Як кажуть, якщо не можеш рух зупинити, потрібно його очолити", — додав Кисельов.

Дивіться відео - чат з Євгеном Кисельовим в Главреді:

Хто такий Євген Кисельов Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Раніше Олексій Резніков назвав сценарій розвалу Росії. На країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність, заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, експерт Євген Дикий дав прогноз з приводу розвалу РФ і загрози нової війни з Україною. Найкращим сценарієм після закінчення війни Євген Дикий назвав ймовірність розпаду РФ.

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