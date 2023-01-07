Хочуть набрати 500 тисяч осіб: Росія готує нову мобілізацію в січні - розвідка

Російський режим збирається мобілізувати до 500 тисяч осіб. Остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня після зимових свят.

Мобілізація в РФ / Радіо Свобода, Міноборони РФ

Росія готує нову мобілізацію. Як повідомляють у Головному управлінні розвідки України, країна-агресор може вже 15 січня оголосити нову хвилю мобілізації.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк в коментарі німецькому виданню t-online сказав, що проект указу про мобілізацію вже є.

"Вона буде проходити в тому числі у великих російських містах — Москві і Санкт-Петербурзі. Російський режим збирається мобілізувати до 500 тисяч осіб — як чоловіків, які працюють в соціальних сферах, так і тих, хто "приносить прибуток для російської економіки"", - сказав він.

Нова мобілізація в РФ - що відомо

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький для Guardian заявляв, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх агресора на полі бою буде залежати від того, наскільки добре оснащені і навчені військові.

Він додав, що багато чого буде залежати від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

"Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху", - сказав Скібіцький.

Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня після зимових свят.

"Вони наголошують на кількості людей і техніці і сподіваються перемогти нашу сторону", - додав він.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше розповів про те, що окупант Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні - може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатний спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук сказав, що ЗСУ вивчають сценарії можливого наступу Росії на Україну з півночі, сходу та півдня. Наступ з боку Республіки Білорусь може відбутися в кінці лютого або пізніше. Війська готуються до відбиття ворожої атаки.

Читайте також: