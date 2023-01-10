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"Хамська демонстрація невразливості": Гіркін влаштував істерику через призначення Лапіна

10 січня 2023, 13:44
В оточенні Путіна саме Олександра Лапіна називають відповідальним за відступ російських військ з Харківської області й провали на Донбасі.
Путін, Лапін, Гиркин
Гіркін розлютився через нове призначення Лапіна / Фото kremlin.ru, скріншот

Російського генерал-полковника Олександра Лапіна, якого "за здачу Лимана" критикували "кухар Путіна" Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ РФ. Інформацію про це поширюють росЗМІ. На неї різко відреагував і російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який побачив у новому призначенні чергову зраду.

"Призначення генерала Лапіна на вищу посаду, м'яко кажучи, непорозуміння. Справа не в його командних якостях (якщо вони взагалі є), а в тому, що саме під його командуванням наші війська зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши в результаті майже 10 міст і "перегрупувавшись" з Харківської області. Підвищувати за таке - це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва МО РФ", - написав обурений Гіркін у Telegram.

'Хамська демонстрація невразливості': Гіркін влаштував істерику через призначення Лапіна

На початку повномасштабного вторгнення РФ Лапін командував наступом на Чернігів і Суми, його угруповання також брало участь у боях за Лисичанськ (Луганська область). Влітку його нагородили званням героя РФ.

При цьому в оточенні російського диктатора Володимира Путіна саме його називають відповідальним за відступ російських військ з Харківської області й провали на Донбасі.

Восени 2022 року 59-річного Лапіна звільнили як командувача ударним угрупуванням "Центр" окупантів. Тоді його жорстко розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, назвавши Лапіна з "бездарем". Він звинуватив генерал-полковника в "кризі на Лиманському напрямку", також стверджував, що його "покривають зверху керівники в Генштабі" РФ. Пізніше Кадиров знову піддав критиці Лапіна і заявив, що той винен у прориві ЗСУ в районі населених пунктів Терни, Торське і Ямполівка.

Розслідувачі міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm зазначили: те, що Лапін пішов на підвищення, можна вважати прогнозованим реваншем російського Міноборони в битві з "колективним Кадировим". Адже саме глава Чечні "торпедував" генерал-полковника з посади нібито за військові провали.

"Хоча за не менш критичні провали і відступи він потім вихваляв Суровікіна. Ботоферма Пригожина (засновника ПВК Вагнер, - ред.) і група воєнкорів також атакували тоді МО РФ, а тепер після невеликої паузи Лапін лише поліпшив своє становище", – підкреслили розслідувачі.

Як повідомляв Главред, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) зробив прогноз на 2023 рік. Він виявився зовсім невтішним для самої Росії.

Гіркін вважає, що 2023 рік стане фатальним для РФ. Гіркін не заперечує, що Росія може втратити не лише український Крим, але навіть і свої території.

Раньше Гіркін люто посварив Путіна за "різдвяне перемир'я".

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новини Росії Лапін Ігор Гиркин війна Росії та України
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