США: Визнання Думою "ЛДНР" є явним порушенням Мінських угод

У посольстві країни нагадують про положення Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони.
Сполучені Штати Америки заявляють, що звернення Державної Думи до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність так званих ЛНР та ДНР є порушенням Мінських домовленностей.
"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - йдеться у повідомленні на сторінці посольства США в Україні в Twitter.
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Нагадаємо, США тимчасово перенесли своє посольство з Києва до Львова нібито через загрозу російського вторгнення в Україну. Як йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, Державний департамент постійно моніторить ситуацію з безпекою в Україні.
"Виходячи з цього, ми перебуваємо в процесі тимчасового перенесення нашого посольства в Україні з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських сил. Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, що координує дипломатичну діяльність в країні. Ми також продовжуємо наш інтенсивні дипломатичні зусилля з деескалації кризи", - зазначив Блінкен.
Він також запевнив, що перенесення посольства до Львова не підриває американську підтримку України. Крім того, Блінкен вкотре закликав всіх американських громадян негайно залишити Україну.
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