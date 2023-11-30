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Черник пояснив, що буде сигналом "згортання" військової допомоги для України

Дмитро Відоменко
30 листопада 2023, 02:05
Західні чиновники вголос про зменшення допомоги не говорили – про це в основному говорять великі таблоїди, каже Петро Черник.
Армія США, Черник
Поки про зменшення військової допомоги Україні не говорять глави країн-союзниць, каже Петро Черник, сильно турбуватися не варто / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Українцям варто переживати про те, що західні союзники знизять допомогу ЗСУ тільки в тому випадку, якщо про це заявлять лідери цих страх ‒ Джо Байден, Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Ріші Сунак. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

"Український ВПК потроху оживає, але і західні чиновники вголос про зменшення допомоги не говорили – про це в основному говорять великі таблоїди. А до цього варто ставитися з великим упередженням, адже ми вже маємо десятки підтверджених фактів вкидання від нашого супротивника. Тільки тоді, коли про зменшення допомоги офіційно скажуть Байден, Макрон, Шольц або Сунак, їх слова можна вважати вагомим аргументом", ‒ сказав він.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

відео дня

Військова допомога ЗСУ від США

Американська військова допомога Україні опинилася під загрозою через події в Ізраїлі та обрання нового спікера Палати представників США, трампіста Майка Джонсона.

В даний час американські законодавці схвально відгукуються щодо окремих законопроектів про надання допомоги Україні та Ізраїлю, проте Джо Байден попередив, що такі ініціативи, які "не відповідають безпеці США", він буде блокувати.

Попередній пакет допомоги від США на суму 150 млн доларів включав ракети до NASAMS, зенітні Stinger, більше 2 мільйонів патронів до стрілецької зброї, прилади нічного бачення, вибухові боєприпаси для усунення перешкод та ін.

Пізніше США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже $ 500 млн. У суму 125 млн доларів закладена передача Україні боєприпасів, які є в наявності Міністерства оборони США, а ще 300 млн доларів - кошти ініціативи сприяння безпеці України (USAI) підуть на зміцнення української протиповітряної оборони.

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військова допомога війна Росії та України Петро Черник
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