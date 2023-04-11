Хвороба Кадирова: племінник Дудаєва розкрив несподівані інсайди з Грозного

Рамзан Кадиров є об'єктом для маніпуляцій імперії, впевнений Муса Таїпов.

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Рамзан Кадиров / Скріншот

У опонентів режиму Рамзана Кадирова є дані про стан його здоров'я, заявив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов.

Про це він розповів він в інтерв'ю Главреду.

Водночас він пояснив, що не вважає Кадирова суб'єктом російського внутрішньополітичного порядку: "Це об'єкт для маніпуляцій імперії".

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"Захворів він, чхнув, спіткнувся десь - мене це не хвилює. Я знаю одне - як тільки у Росії погіршиться ситуація, всі ці мильні бульбашки луснуть. Це - мильні бульбашки, вони блищать, за ними цікаво спостерігати, але вони дуті", — додав Таїпов.

Хто такий Муса Таїпов Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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