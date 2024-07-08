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Заворушення, підпали та сутички з поліцією: що відбувається у Франції після виборів

Анна Ярославська
8 липня 2024, 07:52
166
7 липня у Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів. За даними екзит-полу, перше місце посідає ультралівий Новий народний фронт.
У Франції почалися заворушення
У Франції почалися заворушення / Колаж: Главред, фото: скріншот

У Франції після оголошення попередніх результатів виборів почалися заворушення. Зокрема, сутички з поліцією почалися на площі Республіки в Парижі та інших містах.

Як пише Le Figaro, 7 липня ввечері на площі Республіки в Парижі зібралися 8000 осіб. Там проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту".

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками і камінням, а у відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ і шумові гранати. Протестувальники також кидали вуличні меблі та палили велосипеди.

відео дня

Відомо щонайменше про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів і банків.

У Нанті та Ліоні на вулицях також зібралися люди.

Зокрема, в Нанті під час сутичок із протестувальниками постраждав один правоохоронець: він дістав опіки передпліч після того, як у нього кинули пляшку із запальною сумішшю. Поліцейські затримали щонайменше трьох протестувальників.

У Ліоні також відбулися протести. Серед мітингувальників були присутні ультраправі активісти, які ходили містом у балаклавах. Їх переслідувала поліція. Між ними та правоохоронцями сталося кілька сутичок.

Дивіться відео - У кількох містах Франції почалися заворушення:

Скриншот

Вибори до парламенту Франції

Під час голосування в першому турі дострокових виборів до парламенту у Франції 30 липня найбільшу кількість голосів набрало правопопулістське "Національне об'єднання" та їхні соратники.

Понад 10,6 млн французьких виборців підтримали кандидатів від "Національного об'єднання" та їхніх соратників, що забезпечило їм першість із 33,14%.

На другому місці з результатом у 27,99% опинився блок лівих сил "Новий народний фронт", а пропрезидентський блок разом отримав 20,04%.

Оскільки абсолютної більшості кандидати не отримали, на 7 липня у Франції призначили другий тур виборів.

Після першого туру тисячі французів вийшли на вулиці з протестами проти головування ультраправих у парламенті Франції.

У неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту).

За даними екзит-полу Ifop, несподівано, але перше місце на виборах отримує ультралівий "Новий народний фронт". На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона. А партія Ле Пен "Національне об'єднання" опинилася на третьому місці.

Але жодна з цих трьох політичних сил не отримує абсолютної більшості в парламенті, а отже їм доведеться домовлятися про коаліцію.

Вибори до парламенту Франції та можливі наслідки голосування

Президент Франції Емануель Макрон раптово оголосив про проведення дострокових парламентських виборів на тлі успішних результатів Народного об'єднання - ультраправої партії, заснованої Ле Пеном.

Ультраправі в разі головування в парламенті, найімовірніше, запропонують урізати внесок до Європи для фінансування інших обіцянок громадянам.

Напередодні парламентських виборів у Франції лідер ультраправих Жордан Барделла виступив із заявою про готовність протистояти країні-агресору Росії, але водночас проти постачання Україні далекобійної зброї.

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