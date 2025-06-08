Renault планує виробляти дрони в Україні: ЗМІ розкрили, що стоїть за новим проектом

Французька компанія планує співпрацю з українським оборонним підприємством для виробництва дронів.

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Французька корпорація Renault планує запуск виробництва дронів в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Renault планує відкрити завод дронів в Україні у співпраці з місцевим оборонним підприємством

Частина вироблених дронів призначатиметься для французької армії

Французька компанія Renault планує відкрити в Україні завод з виробництва дронів, співпрацюючи з місцевим підприємством, що спеціалізується на оборонній промисловості. Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на джерела в Renault.

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Представники корпорації підтвердили, що з ними контактував уряд України, проте офіційних рішень щодо запуску проєкту поки немає.

Видання зазначає, що це партнерство може стати важливим кроком у зміцненні відносин між Францією та Україною, а також свідчить про посилення інвестицій у європейську оборонну галузь.

Частина вироблених в Україні дронів планується передати французькій армії. Як зазначив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню:

"Париж відстає від Києва у сфері безпілотників", тому співпраця з Україною може бути корисною і для Франції.

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Як повідомляв Главред, після перемовин 11 березня в Саудівській Аравії відновлено постачання американської зброї в Україну та обмін розвідданими між Києвом і Вашингтоном. У межах раніше затверджених пакетів адміністрації Байдена до України знову надходять артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для HIMARS.

Крім цього, Коаліція охочих, яку формують Велика Британія та Франція для допомоги Україні після припинення вогню, може "забуксувати" через небажання США надавати гарантії безпеки. Лондон і Париж вважають підтримку Вашингтона критично важливою, але Білий дім поки відмовляється брати на себе зобов’язання, зокрема щодо авіації та розвідки.

Також з початку повномасштабної війни США не лише надавали зброю, а й тісно співпрацювали з Україною в розвідці, стратегії та плануванні. Усе це координувалося через секретний центр у Вісбадені (Німеччина), де щодня американські та українські офіцери визначали цілі для ударів по військах РФ.

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