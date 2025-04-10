Готові витратити десятки мільярдів: Київ хоче купити у США великий пакет озброєнь

Президент України Володимир Зеленський розповів, що може увійти в цей пакет озброєнь.

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Україна готова купити великий пакет озброєння у США / Колаж: Главред, фото: defense.gov, ОП

Україна розглядає можливість придбання у США великого пакета озброєнь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, передає Суспільне.

Київ вже передав США перелік озброєнь, які готовий він придбати. Серед такого озброєння є ППО та інші "відповідні інструменти".

На такий пакет озброєнь Україна готова знайти навіть 30 чи 50 мільярдів.

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"Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безплатно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки ... Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів є, на які ми готові", — сказав Зеленський.

Військова до

Допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні масштабний пакет військової допомоги, який включає бронетехніку і засоби ППО. Серед основних позицій - 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.

Нагадаємо, Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакета військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,25 мільярда доларів). Пакет включає фінансування виробництва ракет і безпілотників в Україні, подвоєння кількості бойових катерів CB 90 і протитанкового озброєння, а також підтримку оборонної промисловості.

Як повідомляв Главред, ЄС готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 млрд євро, який може зрости до 10 млрд.

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