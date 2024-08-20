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Втекли від війни, а їх мобілізують: в РФ знайшли застосування біженцям з Курщини

Степан Гафтко
20 серпня 2024, 00:36
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У пунктах тимчасового перебування, які створили в РФ для біженців із Курської області, з'являться мобілізаційні центри.
Втекли від війни, а їх мобілізують: в РФ знайшли застосування біженцям з Курщини
В РФ мобілізуватимуть біженців із Курщини / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Росіян, які втекли від бойових дій в Курській області, будуть мобілізувати, або залучати до робіт із підтримки армії у пунктах для біженців, які створила влада окупантів недавно. Про це пишуть ЗМІ Курської області.

Про це йдеться в постанові виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова про роботу пунктів тимчасового перебування населення.

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Влада РФ раніше повідомила, що у таких пунктах будуть перебувати діти, люди похилого віку, хворі та жінки. Проте, вони будуть активно залучатися до різних робіт, які покликані для того, щоб підтримати армію росіян.

"У зазначених пунктах будуть організовані мобілізаційні центри, основним завданням яких буде консолідація чоловічого населення на захист рідного регіону. З чоловіками в пунктах проводитимуться попередні консультації та заходи щодо забезпечення військовозобов'язаних необхідним спорядженням та обмундируванням", - ідеться в повідомленні Смирнова.

Також він зазначив, що такі міри посилять обороноздатність військових, саме тому громадянам потрібно віддати всі свої сили для реалізації цього плану.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів, що ефект від операції в Курській області буде помітним через 1-2 тижні.

Також раніше британські журналісти заявили, що у ЗСУ на Курському напрямку є багато можливостей та ресурсів, саме тому українські бійці можуть надовго закріпитися в РФ.

Стало відомо, що ЗСУ наблизились впритул до річки Сейм в Курській області і підірвали там кілька мостів.

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