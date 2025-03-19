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Перелом наростатиме: Жданов сказав, коли армія РФ почне відступати

Анна Ярославська
19 березня 2025, 04:30
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Політичне керівництво РФ наполягатиме тримати фронт усіма силами.
Олег Жданов, ВСУ
Олег Жданов вважає, що ЗСУ можуть почати контрнаступальні дії / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Чи може Україна піти в контрнаступ
  • Коли окупанти почнуть відступати

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що обвалення фронту з боку РФ не буде. Найімовірніше, у травні генштаб РФ переводитиме війська в глуху, стратегічну оборону. При цьому Україна може почати контрнаступальні дії.

При цьому Жданов уточнив, що йдеться не про масштабний контрнаступ, а про контрнаступальні дії на окремих ділянках фронту.

"І цей переломний момент буде наростати, шальки терезів поступово будуть схилятися на наш бік", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт вважає, що за найоптимістичнішим прогнозом, у червні російські війська почнуть відступати на деяких ділянках фронту.

"Особливо якщо у нас підтягнеться авіація. Якби була авіація, ми б ще 2023 року вийшли на узбережжя Азовського моря. Без підтримки з повітря спроби такого просування будуть просто сточуванням власних військ об оборонні рубежі росіян", - вважає він.

На думку Жданова, політичне керівництво РФ наполягатиме тримати фронт усіма силами.

"А в російському генштабі будуть питати: "А де ресурси, якими силами тримати фронт? На жигулях, мотоциклах і на китайських баггі? На чому фронт тримати?". А там уже як у Кремлі вирішать - табакерка, подушка чи щось інше. Тому що вождя не зупинити - вождя можна тільки усунути", - додав він.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів про провал плану Трампа про припинення вогню:

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред із посиланням на Інститут вивчення війни, російська окупаційна армія може використовувати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. Аналітики вважають, що відновлення російського наступу, найімовірніше, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

18 березня генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на одній із ділянок фронту ухвалено рішення про відведення Збройних сил України сил із невигідних позицій.

Раніше президент США Дональд Трамп видав заяву про те, що тисячі українських військових нібито перебувають у повному російському оточенні. Після таких чуток у Генштабі ЗСУ пояснили, що насправді відбувається в Курській області.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети. Глава держави пояснив, чого вдалося досягти.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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