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Що лякає Кремль: політолог назвав головні страхи Москви у війні з Україною

Юрій Берендій
2 червня 2025, 03:04
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Дронові атаки та диверсії з боку України залишаються найбільшими чинниками тривоги для російської влади, розповів політолог Андрій Золотарьов.
Що лякає Кремль: політолог назвав головні страхи Москви у війні з Україною
Політолог назвав головні страхи Москви у війні з Україною / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 4 окрема танкова бригада

Про що сказав Золотарьов:

  • Кремль не боїться українського наступу
  • Дронові атаки та диверсії найбільше "роблять нерви" Кремлю
  • Громадяни РФ майже не відчувають війни

У Кремлі вже не бояться українського наступу, але досі нервово реагують на дрони, диверсії та непередбачувані удари в глибокому тилу, саме це сьогодні найбільше непокоїть російське керівництво. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, у Кремлі з часом пристосувалися, хоча певний період справді панував страх перед технікою НАТО та можливим наступом українських сил. Особливо враження справила Харківська операція, яка стала для російського керівництва справжнім шоком, адже українські війська звільнили значну частину території, а російська армія зазнала суттєвих втрат у техніці. Показово, що найбільшим "постачальником" танків для ЗСУ фактично стала сама російська армія — понад 300 її танків було захоплено як трофеї та передано на озброєння українським силам.

"Однак, коли наш розрекламований контрнаступ перетворився на "кидання склянок у бетонну стіну", Росія адаптувалася, вирішивши, що ЗСУ не такі вже й страшні. Зараз Кремлю найбільше "роблять нерви" наші дронові удари по російській території і диверсійні акції. Але, в цілому, Росія адаптувалася до затяжної війни", - вказує він.

За словами Золотарьова, російське суспільство майже не відчуває війни, що дає змогу Кремлю вести її без значного внутрішнього спротиву. У 2022 році, коли Україна мобілізувала близько мільйона осіб, у Росії чисельність армії восени складала менш ніж 400 тисяч, і через втрати в контрактних підрозділах виник дефіцит резервів.

Політолог наголошує, що це призвело до мобілізації, внаслідок якої близько півтора мільйона чоловіків виїхали з Росії, що яскраво проявилося на кордонах, зокрема з Грузією. У цей період з'явився Пригожин, чия активність мала певний вплив. Згодом Росія змінила підхід і зосередилася на наборі контрактників, пропонуючи грошові стимули замість примусу.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, як Путін грає на почуттях Трампа, до якого вибору штовхають Україну США, і чи можливий крах Росії:

Він вказує на те, що для багатьох росіян сума у 20 тисяч доларів за підписання контракту є вагомим аргументом. Враховуючи специфіку суспільства, де цінність життя занижена, Росія й надалі щомісяця набирає по 30–40 тисяч нових військових.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські спецслужби за допомогою безпілотників завдали ударів по стратегічних авіабазах Росії, внаслідок чого були знищені кілька ракетоносців. За інформацією Axios, президент США Дональд Трамп не був попереджений про підготовку цієї операції.

Військовий аналітик Олександр Коваленко зазначив, що Росія не зможе оперативно відновити втрати цих важливих елементів свого авіапарку.

Тим часом з’явився повний текст документа, який Україна планує представити на переговорах у Стамбулі 2 червня. Як повідомляє Reuters, центральним пунктом цього проєкту угоди є вимога повного припинення бойових дій на суші, в повітрі та на морі як обов’язкової умови для початку мирного процесу.

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Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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