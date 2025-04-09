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Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронів

Анна Ярославська
9 квітня 2025, 09:02
436
У Дніпрі постраждали 15 осіб, вісім із них залишаються в лікарнях.
Атака дронов на Днепропетровщину
Атака дронів на Дніпропетровщину сталася в ніч на 9 квітня / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • РФ атакувала дронами Дніпропетровщину
  • У Дніпрі є руйнування та постраждалі

У ніч на 9 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Захисники неба знищили 11 із них. Про подробиці ворожої атаки розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Найбільше через атаку ворожих дронів дісталося Дніпру. Постраждали 15 осіб, із них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один - у легкому.

відео дня

У місті пошкоджено 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечено майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств. Пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру. Усі пожежі рятувальники загасили.

"Направив агресор БпЛА і на Апостолове в Криворізькому районі. Пошкоджено приватне підприємство. Люди вціліли", - повідомив Лисак.

Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронів
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Був удар і по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджено спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає.

  • Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року
    Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/
  • Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року
    Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/
  • Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року
    Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/
  • Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року
    Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/
  • Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року
    Атака на Дніпропетровщину в ніч на 9 квітня 2025 року Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 квітня Харків був під масованими ударами російських БпПЛА.

Під обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова - Київський, Індустріальний та Основ'янський.

Потрапляння були по цивільних підприємствах, складських і виробничих будівлях та СТО. Сталося 6 осередків загоряння. За попередніми даними, двоє людей постраждали.

Увечері 8 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед".

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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