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Ворог заявив про початок штурмів Покровська: в ЗСУ прокоментували ситуацію

Анна Косик
19 липня 2025, 14:49
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Росіяни зібрали велику силу в напрямку двох важливих міст Донеччини.
ВСУ, покровское направление
Що відбувається на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 108 ОБрТрО, Генштаб ЗСУ

Що сказав Трегубов:

  • Інформація про штурми Покровська не відповідає дійсності
  • Ворог намагається прорватися у напрямку Костянтинівки
  • Ситуація складна на усіх ділянках фронту

В країні-агресорці Росії почали поширювати інформацію, що їхня армія розпочала активні штурми на місто Покровськ, що на Донеччині. В ОСУВ "Хортиця" відповіли, чи насправді це так.

Речник Віктор Трегубов в етері Еспресо повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається незмінною протягом останнього тижня. А будь-які заяви окупантів є не більш ніж черговим фейком.

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Ворог заявив про початок штурмів Покровська: в ЗСУ прокоментували ситуацію
Покровськ / Інфографіка: Главред

"Росіяни намагаються просунутись на північ від Покровськ-Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше російських сил та засобів. Росіяни пробують розвивати наступ в напрямку Костянтинівки, а також намагаються обійти Покровську агломерацію з боку Мирнограда", - розповів він.

Військовий наголосив, що ситуація по всій лінії фронту залишається вкрай напруженою через активні штурми, зокрема і на Краматорському, Торецькому і Сіверському напрямках.

В ОТУ Донецьк додали, що наразі у Покровську Сили оборони України проводять контрдиверсійні заходи, спрямовані на виявлення та нейтралізацію ворожих ДРГ.

При цьому усі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками — диверсійні групи знешкоджуються на підступах до Покровська. Тож ситуація перебуває під повним контролем.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перекидають додаткові резерви та засоби на Покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою - Покровська і Мирнограда.

Згодом стало відомо, що 18 липня українські військові успішно зупинили спробу прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути до Покровська в Донецькій області.

Нагадаємо, Главред писав, що проєкту "Хочу жить" передали документи, які розкривають правду про масштаби втрат військ країни-агресорки Росії на Покровському напрямку.

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Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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