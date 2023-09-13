Зустріч Кім Чен Ина і Путіна 'допоможе' Україні отримати ATACMS - республіканець

США за крок від передачі ЗСУ далекобійних ракет, які ніколи не поставлялися Україні.

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Диктатори зустрілися у Росії / Колаж Главреда. Фото: армія США, сайт Кремля, скріншот відео, прес-служба Білого дому

Зустріч двох диктаторів у Владивостоці Кім Чен Ина і Володимира Путіна може прискорити розгляд американським президентом Джо Байденом надання Україні ракет дальністю до 300 км ATACMS.

Як розповів в ефірі FREEDOM керівник Республіканської партії з 45-го округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус, наразі у російської армії виснажуються ресурси, і звернення Путіна до "третіх країн" з приводу поставок амуніції і зброї своїм військам в Україні будуть продовжуватися.

Пінкус нагадав, що протягом останнього тижня низка американських ЗМІ публікувала інформацію про можливу передачу Україні ATACMS.

"Є хороші новини. Ось CNN повідомив, що у Байдена на столі вже категоричне рішення Конгресу про те, щоб він якнайшвидше забезпечив Україну ATACMS до 300-500 км, і з іншого боку - так звані розумні ракети радіусом 72 км. Але вони дуже потрібні сьогодні Україні теж. Вони раніше ніколи не поставлялися", - зазначив республіканець.

Крім того, в Сенаті пройдуть дебати між парламентаріями і представниками Пентагону і Держдепу щодо допомоги Україні.

"Тому що величезний дисбаланс: гроші виписані, а потрібне обладнання не тільки в кількісному, але і в якісному співвідношенні не поставляється. Йде потужна боротьба у нас всередині в Сенаті з Байденом, бо він затримує те, що потрібно Україні сьогодні", - пояснив американець.

Однак у розгляду таких рішень завжди є дедлайн, додав Пінкус.

"Звичайно, є дедлайн. Перше - виснаження запасів, які має Україна. Друге - два місяці тому, за даними британської розвідки, ракет в України залишалося всього на 3 місяці. Плюс - погода. Тому сьогодні на Заході заворушилися, поспішають. І, дай Боже, щоб це все вилилося на практиці - і Україна нарешті отримала те, що просив видатний генерал Залужний ще три місяці тому", - сказав він.

За словами Пінкуса, багато американців вірять, що перемога України повинна бути в цьому році.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System)-тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Зустріч Кім Чен Ина і питання ATACMS

13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрівся зі своїм російським "колегою" Володимиром Путіним у Владивостоці.

Як і припускали спершу ЗМІ, обговорювалося питання військової допомоги КНДР російським окупантам.

Сам же Кім Чен Ин вже встиг зробити вкрай українофобську заяву, назвавши Україну "збіговиськом зла". Окремо він підкреслив, що повністю підтримує агресію Путіна, побажавши Росії "перемоги" у війні.

На цьому тлі посилилися чутки про те, що рішення щодо передачі Україні далекобійних ATACMS вже "на столі" у Байдена. Раніше поставки такого виду далекобійного озброєння Білим домом вважалися неприпустимими - у колах американського президента боялися "ескалації" бойових дій.

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