Журналіст спрогнозував, як "побєдобєсіє" може вплинути на війну Росії та України

В цілому, каже Олександр Сотник, бажаних пропагандистських цілей цим парадом Путін і його оточення навряд чи домоглися.

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Олександр Сотник / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Горезвісне путінське победобесие – яке особливо явно стало під час недавнього параду на 9 травня в Москві на Красній площі (з упором на молоде покоління) - логічний крок путінського режиму.Про це журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник, головний редактор каналу Sotnik-TV заявив в інтерв'ю Главреду.

"Думаю, і те, і те. Пропаганда дійшла до своєї найвищої точки. Кілька років тому ми вже спостерігали, як матусі з колясками, переробленими під картонні танки, виходили 9 травня з "колорадськими" стрічками. Прожарка частини населення вже сталася. Показувати дорослих вояк нема чого, тим більше, вони вже присмажилися. А ось молодих готують, дають зрозуміти, що вони – наступні на черзі. Плюс цим показується, що зміна є, виросла, вони готові. Але все це жалюгідні потуги пропаганди", − сказав він.

В цілому, каже Сотник, бажаних пропагандистських цілей цим парадом Путін і його оточення навряд чи домоглися.

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"Цей парад виглядав дуже жалюгідно. Він був потішний, нікого не налякав. Навіщо він був? Щоб просто показати, що путлофюрер ще живий? Ну показали, і що? Заодно показали, в якому стані знаходиться Лукашенко, що Токаєв, на відміну від інших, не надів стрічку. Потім був ще якийсь бавовна, коли Путін і його гості виходили в Олександрівський сад, після чого Путін героїчно заметушився, але потім зробив вигляд, що все нормально. [ ... ] Мені здалося, що це був оркестр. Там не було нічого страшного, просто хтось сильно вдарив в бас-барабан. Можливо, барабан навіть порвався. Ось і вся бавовна", - підсумував він.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 Рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

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