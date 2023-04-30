Жданов розповів, за яких умов ЗСУ зайде на територію РФ

ЗСУ зможуть зайти на територію країни-агресора РФ лише за умови, що Генштаб запустить контрнаступ уздовж українсько-російського кордону.

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Олег Жданов / колаж УНИАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

ЗСУ зможуть зайти на територію країни-агресора РФ тільки за умови, що український Генштаб буде приймати рішення проводити контрнаступ уздовж українсько-російського кордону. Про це у своєму черговому прогнозі заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він вважає, що такий захід потрібно буде застосувати для того, щоб відрізати російським окупаційним військам шляхи логістики та постачання.

Такий розвиток подій він називає "абсолютно реальним", при цьому відкидає питання можливого заходу в Україну західних миротворчих військ.

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"Ми вже говорили про миротворців у форматі "Мінськ-2". Навіть Росія спочатку ляпнула, що давайте миротворців. Але вони, напевно, сподівалися, що ті будуть оформлятися за мандатом СНД, де Україна ніколи не брала ніякої участі, хоча вони намагалися нас туди втягнути. А РФ там була повновладним господарем", - пояснив експерт.

За його словами, крім мети відрізати шляхи логістики і поставок угруповання російських військ на територію України, Захід українських сил в країну-агресор РФ можливий в тому числі і для того, щоб створити демілітаризовану зону безпеки вздовж українського кордону.

Водночас експерт наголосив, що йдеться лише про тимчасове перебування ЗСУ на ворожій території.

"Якщо Генштаб прийме рішення проводити контрнаступ уздовж держкордону, тоді так. Але це буде тимчасовий захід з метою виконання військових завдань", – пояснив Жданов.

Війна в Україні

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що контрнаступ ЗСУ може змусити російських окупантів вчинити "жест доброї волі" - загарбники можуть самі залишити частину окупованих територій, як це сталося під час визволення Правобережжя Херсонської області.

Представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, що тисячі громадян країни-агресора Росії тікають з окупованого Криму, побоюючись контрнаступу армії України. Вони залишають свою власність, щоб покинути півострів. Близько 500-800 тисяч росіян, які незаконно перебувають на території Кримського півострова, можуть бути депортовані після повернення Криму під український прапор.

Раніше The Washington Post повідомив, що в "злитих" в мережу Секретних матеріалах розвідки США називався найбільш вірогідним сценарій, за яким війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту.

Дивіться відеоінтерв'ю з Олегом Ждановим:

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