ЗСУ доведеться зайти на територію РФ, щоб зачистити російських окупантів на 200 км вглиб – Світан

Якщо російська окупаційна армія лишатиметься біля кордону з Україною, жити в українських прикордонних регіонах буде неможливо.

https://glavred.net/ukraine/vsu-pridetsya-zayti-na-territoriyu-rf-chtoby-zachistit-rossiyskih-okkupantov-na-200-km-vglub-svitan-10463203.html Посилання скопійоване

ЗСУ доведеться зайти на територію РФ/ 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

Для безпеки України після того, як захисники нашої держави виженуть російську окупаційну армію з українських територій, у прикордонних регіонах країни-агресорки РФ повинна бути демілітаризована зона без жодного російського військового.

Ця демілітаризована зона повинна простягатися мінімум на 150-200 км від українського кордону вглиб території Росії. Таку думку висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Як мінімум 150-200 км від нашого кордону вглиб території Росії повинна бути демілітаризована зона, тобто там не повинно бути жодного російського військового. Цих російських військових доведеться знищити. А щоб їх знищити, нам треба буде зайти на цю територію. Це потрібно для того, щоб вони не змогли підтягнути артилерію, армійські засоби ураження ближче до наших міст, до того ж Харкова", – зазначив полковник.

відео дня

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Тому можливі бойові дії на території Росії на глибину 200 км від українського держкордону, вважає Світан. Проте усе залежатиме від того, як надалі розвиватиметься ситуація

"Якщо російські військові самі втечуть із 200-кілометрової зони, то бойових дій у прикордонних російських областях не буде, а якщо залишаться, ми їх будемо знищувати. Там не можна буде їх залишити, інакше нашим людям не можна буде жити на прикордонній території", – сказав полковник.

Війна в Україні

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що контрнаступ ЗСУ може змусити російських окупантів вчинити "жест доброї волі" – загарбники можуть самі залишити частину окупованих територій, як це сталося під час визволення правобережжя Херсонської області.

Представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, що тисячі громадян країни-агресора Росії тікають з окупованого Криму, побоюючись контрнаступу армії України. Вони залишають свою нерухомість, щоб покинути півострів. Близько 500-800 тисяч росіян, які незаконно перебувають на території Кримського півострова, можуть бути депортовані після повернення Криму під український прапор.

Раніше The Washington Post повідомив, що у "злитих" в мережу секретних матеріалах розвідки США називався найбільш вірогідним сценарій, за яким війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту.

Читайте також: