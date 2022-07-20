Жданов пояснив, чому путінська ідеологія війни з тріском провалилася

Путінська ідеологія війни в Україні провалилася - Жданов / УНІАН, Главред

Путінська ідеологія війни проти України з тріском провалилася, повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю телеведучої на 1+1 Наталії Мосейчук в середу, 20 липня.

За словами експерта, військовослужбовці РФ, яких кидають на криваву війну проти України, не бачать тут ні "націоналістичних батальйонів", ні натовських солдатів і не розуміють, що вони роблять в чужій країні.

"Це — неідейні люди (російські військові-ред.). Зворотний бік ідеології цієї війни виявився повністю провальним. Чому? Тому що люди, які приїжджають в Україну, не бачать ні "націоналістичних батальйонів", ні натовських солдатів, як їм говорили. Вони починають задавати питання: "що ми тут робимо і кого ми тут захищаємо?". Я не кажу, що всі, а певний відсоток (путінських солдат - ред.) такі питання ставить регулярно", – зауважив він.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ЗСУ регулярно влаштовують військам Росії сюрпризи завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військова техніка, яка була передана Києву США, точно б'є по вказаних цілях.

Радник керівника ОП Олексій Арестович також нагадав, що удари з HIMARS по ворожих військових об'єктах наносяться в Херсонській області. За його словами, на Херсонщині близько 12-15 тисяч російських військ. Військові РФ можуть почати здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

У Міністерстві оборони США вважають, що застосування Збройними силами України ракетних систем HIMARS серйозно впливають на військову ситуацію. За даними відомства, у Києва вже 8 таких установок важкої далекобійної артилерії. Повинні підвезти ще 4, після чого їх стане 12 одиниць.

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