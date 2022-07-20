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"Все вирішиться під час битви": Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятися з Україною

20 липня 2022, 19:15

Росії вигідна риторика про те, що нібито Україна продає озброєння, яке нам передає Захід.

Російська техніка, російські військові, Олег Жданов
Олег Жданов / sprotyv.info, Главред

Росія хоче, щоб недореспубліки увійшли до складу України на умовах автономії. Як розповів в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук військовий експерт Олег Жданов, країна-окупант матиме вплив на українські внутрішньополітичні чинники.

"Ось і тому більшість експертів сходяться на думці, що за переговорну позицію потрібно боротися на полі битви. Зараз сильної переговорної позиції у нас немає, вона на боці РФ. Тому Росія на всіх рівнях лобіює історію з переговорами. Коли вщухли активні бойові дії, Росія на міжнародній арені почала форсувати цю думку", - сказав Жданов.

Військовий експерт також додав, що Росії вигідна риторика про те, що нібито Україна продає озброєння, яке нам передає Захід.

"З усіх засобів зараз звучить, що "Росія готова до переговорів, а ось Київ не хоче сідати за стіл". Це - атака. Її потрібно витримати до того моменту, коли ми сформуємо відповідне угруповання військ, яке може переходити в контрнаступ", - сказав Жданов.

читайте такожВійна переходить на новий етап: російський спецназ намагається знищити HIMARS - Жданов

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ЗСУ регулярно влаштовують військам Росії сюрпризи завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військова техніка, яка була передана Києву американським держава, точно б'є по вказаних цілях.

Радник керівника ОП Олексій Арестович також нагадав, що удари з HIMARS по ворожих військових об'єктах наносяться в Херсонській області. За його словами, на Херсонщині близько 12-15 тисяч російських військ. Військові РФ можуть почати здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

У Міністерстві оборони США вважають, що застосування Збройними силами України ракетних систем HIMARS серйозно впливають на військову ситуацію. За даними відомства, у Києва вже 8 таких установок важкої далекобійної артилерії. Повинні підвезти ще 4, після чого їх стане 12 одиниць.

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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