Зеленський терміново зібрав Ставку: Залужний розповів про те, що відбувається в Бахмуті

Окремо президент відзначив героїзм воїнів, які захищають Бахмут і всю Україну.

Володимир Зеленський / скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів 10 березня чергове засідання ставки верховного Головнокомандувача, де, зокрема, розглядали ситуацію в Бахмуті Донецької області.

Президент розповів, що на засіданні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі напрямків доповідали про ситуацію на передовій, загалом про захист держави.

"Схід, південь і кордон, Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачанні", – розповів Зеленський.

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Окремо президент відзначив героїзм воїнів, які захищають Бахмут.

"Хочу сьогодні особливо відзначити наших бійців, які захищають Україну на Донеччині. Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники "Сімдесятдевʼятки"... Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати бійцям спецпідрозділу ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста.", - зазначив Зеленський.

Ситуація в Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжують обороняти Бахмут. Якщо окупанти Росії захоплять місто, вони підуть далі - на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак він підкреслив, що не можна допустити, щоб українські війська потрапили в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: в Краматорськ або Слов'янськ. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - сказав гарант.

В Інституті вивчення війни припустили, що війська Росії у разі можливої окупації Бахмута не зможуть продовжити своє просування. У ворога, ймовірно, немає для цього сил. Більшість підрозділів росіян вже задіяні на інших напрямках.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр у відповідь на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що оборона Бахмута може завершитися вже найближчими днями, заявила, що ЗСУ продовжують захищати місто. Маляр підкреслила – українські військові ведуть бої проти окупантів Росії та виснажують їхні сили у Бахмуті.

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