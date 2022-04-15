"Я б не виїхав, навіть якби не був президентом": Зеленський пояснив, чому залишився у Києві

Зеленський пояснив, чому залишився у Києві попри пропозиції інших держав евауюватися/ Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський не виїхав з Києва попри те, що навіть деякі інші держави пропонували йому допомогти евакуюватися.

За його словами, він не збирається цього робити, адже впевнений у перемозі України. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Зеленський наголосив, що не покинув би українську столицю, навіть якби не був президентом.

"Мені не байдуже, що відбувається з українцями. Я один із них. Як я можу це покинути? Це просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть такої думки, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все лишити?", – сказав глава держави.

Він наголосив, що зараз як президент він тим більше не може цього зробити, адже на ньому лежить велика відповідальність. Крім цього, якби він евакуювався, це могло б дестабілізувати країну і зіграти на руку ворогу, впевнений Зеленський.

"Це був би точно розкол. І не було б такої єдиної позиції збройних сил, президента та народу України", – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що він впевнений у перемозі України над Росією.

Раніше Зеленський дорікнув іншим державам, які у перший день широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого не вірили, що Україна зможе вистояти і захистити себе, і фактично пропонували нашій країні здатися тиранії.

Крім цього, раніше президент України зазначив, що найближча мета Росії – оточити 44 тисячі українських військових у повномасштабній битві за Донбас та забрати його. За словами президента України, битва за Донбас буде важкою, та Україна здаватися не збирається.

Також Зеленський заявив, що через 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу – для тих, хто володіє достатньою сміливістю, щоб називати речі своїми іменами, зазначив гарант.

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