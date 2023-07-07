На РФ чекає демілітаризація: у Зеленського назвали головні цілі України у війні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, що є цілями України у війні з окупантами РФ.
Першим пунктом є повне звільнення всіх окупованих РФ територій. Про це він написав у Twitter.
Серед основних цілей України також - демілітаризація країни агресора РФ, міжнародний суд над російськими військовими, а також притягнення до відповідальності винних у військових злочинах.
Крім того, РФ повинна буде також виплачувати Україні багаторічні репарації для відновлення, зазначив радник глави ОП.
"Суттєве скорочення російської суб'єктності та домінантно-шантажного потенціалу російської зовнішньої політики", — додав Подоляк.
Ймовірні терміни завершення війни
Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.
"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.
Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.
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