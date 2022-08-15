Залужний потужно звернувся до польських військових: "разом переможемо!"

Валерій Залужний / скрнишот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військо Польське з День Збройних Сил.

У своєму звернення до Telegram він нагадав, що у Варшавській битві польський народ відстояв свою державність і врятував Європу від більшовицької навали. Союзником Польщі в цій війні була Українська Народна Республіка.

"Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогові. Щиро вдячний польському народові за допомогу і підтримку в цей складний час! Ми боремося за нашу і вашу свободу! Разом переможемо!",- заявив Залужний польською мовою.

Нагадаємо, офіційна Варшава підтримала Київ після нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого. Польська держава надає серйозну військову, політичну та гуманітарну допомогу. Польща стала тимчасовим притулком за кордоном для багатьох українців.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявляв, що Росія спеціально створила на Заході ситуацію, при якій Київ можуть вмовляти піти на поступки главі Кремля Володимиру Путіну. За його словами, Варшава як і раніше буде допомагати Києву, а політикам, які пропонують "врятувати чиєсь обличчя", потрібно віддати Росії свій Браденбург і Піренеї.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росіяни окупанти в Україні скоюють злочини, за напруженням звірств нітрохи не поступаються тим, які здійснювали нацисти під час Другої світової війни.

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