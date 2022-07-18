Залужний розповів про успіхи на фронті завдяки системам HIMARS

Залужний розповів про успіхи на фронті / УНІАН і facebook.com/CinCAFU

Бійцям ЗСУ успішно вдалося стабілізувати ситуація на фронтах боротьби з росіянами, повідомив у Facebook Головнокомандувач Валерій Залужний.

За словами військовослужбовця, він провів переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та розповів про оперативну обстановку.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована", - зазначив Залужний.

За його інформацією, дуже важливим фактором у протистоянні з ворогом стали поставки ракетних систем HIMARS, які завдають прицільних ударів по російських пунктах управління, складах зберігання боєприпасів і палива.

"Напередодні засідання Контактної групи з оборони України ми з генералом Міллі синхронізували запити української сторони. Щиро подякував своєму колезі і в його особі США і їх союзників за допомогу в боротьбі за свободу", - додав він.

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Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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