УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Виведи війська": у Зеленського зганьбили Лаврова за підлу заяву про війну в Україні

Марія Тупік
18 квітня 2023, 19:20 оновлено 18 квітня, 19:27
548
17 квітня глава російського МЗС Сергій Лавров в Бразилії заявив, що нібито його країна "зацікавлена" завершилася війну "якомога швидше".
Михайло Подоляк, Сергій Лавров
Михайло Подоляк, Сергій Лавров / Офіс президента, скріншот ВВС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на цинічну заяву глави МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова про завершення війни.

В ефірі телемарафону Подоляк заявив, що Росії необхідно вивести свої війська з території України, і тоді війна завершиться якомога швидше.

"Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і виснажуєте її сьогодні, а щоб це все зупинити, не потрібно їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якомога швидше? Виведи війська", - підкреслив Подоляк.

відео дня

Що заявив Лавров у Бразилії

17 квітня глава російського МЗС Сергій Лавров під час прес-конференції з Міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою в столиці країни Бразилії заявив, що нібито його країна "зацікавлена" в тому, щоб війна в Україні завершилася "якнайшвидше".

Однак війну Лавров традиційно називає "конфліктом". Він також заявив, що нібито "дякує" бразильським колегам за "прекрасне розуміння" ситуації в Україні і за "бажання внести свій внесок" у пошук можливих рішень.

Чи можливі переговори між Україною та РФ

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна буде готова до переговорів щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму з Росією, якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ і дійдуть до адмінлінії півострова з Херсонською областю.

Президент Китаю Сі Цзіньпінь 6 квітня зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Лідер Китаю заявив, що потрібно відновити мирні переговори для врегулювання "української кризи". Він також уточнив, що переговори потрібно почати "якомога швидше".

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про мирні переговори з Росією має прийматися тільки Україною, а ініціювати їх повинен президент Володимир Зеленський.

Читайте також:

війна в Україні Сергій Лавров Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

300 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів доплачуватимуть в Україні

300 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів доплачуватимуть в Україні

20:05 Гроші
"Виведи війська": у Зеленського зганьбили Лаврова за підлу заяву про війну в Україні

"Виведи війська": у Зеленського зганьбили Лаврова за підлу заяву про війну в Україні

19:20 Україна
Україна "попливе": країну накриють сильні зливи - синоптики

Україна "попливе": країну накриють сильні зливи - синоптики

18:38 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

20:17

"Він помер. Дихати перестав": Настя зі Слов'янська розповіла, як вмить втратила чоловіка та сина

20:14

Неймовірна головоломка: знайти зайву букву за 10 секунд зможуть лише люди з високим IQВідео

20:05

300 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів доплачуватимуть в УкраїніВідео

19:46

"Обставини зіграли проти нас": Андрій Данилко не зміг виїхати з УкраїниВідео

19:23

Загадка фільмів "Янголи Чарлі": ким був той самий Чарлі та як зараз виглядають агенти

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:20

"Виведи війська": у Зеленського зганьбили Лаврова за підлу заяву про війну в УкраїніВідео

19:20

Росія ніколи не зможе відновити свій потенціалПогляд

18:38

Україна "попливе": країну накриють сильні зливи - синоптикиВідео

18:14

Як привітати брата з днем народження: душевні слова та милі картинки

Реклама
17:47

Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції для дітей у Києві

17:36

"Завжди будуть разом": жінка хоче назвати своїх синів-близнюків однаковими іменамиВідео

17:15

Офіцер Нацгвардії побив строковика: командування відреагувало на скандалВідео

16:52

"Моє серце не вільне": Кіркоров здивував розповіддю про ту, хто ділить з ним ліжкоВідео

16:42

"Як я можу нести відповідальність за дії дорослої людини": Машу Єфросиніну знову "атакують" з приводу сестриВідео

16:38

Як часто треба міняти йоршик для туалету: 3 головних правила гігієни в санвузлі

16:27

Хто з українців зможе отримати 800 тисяч гривень: Зеленський підписав новий закон про виплатиВідео

16:15

РФ може готувати масований ракетний удар по Одесі: у ЗСУ назвали два ймовірних дніВідео

16:08

Навіщо смажити господарське мило на сковороді: приголомшливий фокус від хитрих господинь

16:01

Кайлі Дженнер закрутила роман з одним з головних голлівудських красенівВідео

15:47

У МЗС відповіли на безглузду пропозицію президента Бразилії про "мирні переговори" з РФ

Реклама
15:31

Сонячне затемнення принесе тріумф людям, які народжені в певну дату - гороскоп

15:23

Відвідав передові позиції: Зеленський прибув у АвдіївкуФотоВідео

15:09

Як посмажити цибулю до хрусткої та золотистої скоринки: неймовірний трюк від досвідчених господиньВідео

15:07

Відсутність судового імунітету рф треба закріпити у законі, - суддя Сергій Стасюк актуально

14:55

Заглухлий вертоліт і різний одяг: відео з поїздкою Путіна на Херсонщину виявилося постановкоюВідео

14:49

Мрійливі знаки зодіаку: 3 справжніх фантазера, чиї мрії збуваються

14:44

"Путін у стані прострації": окупанти провалили 16-й термін захоплення Донбасу - МаломужВідео

14:20

Що використовувати замість плойки: 3 способи порадувати себе красивими локонами

14:19

Оптична ілюзія підкорила всіх: найважча картинка, яку неможливо розгадати за 10 секундВідео

14:12

"Він ще ніколи не був так близько до провалу": експерт назвав мету візиту Путіна на окуповані територіїВідео

14:07

"Кроликів" зацькували: комік-дуету скасували тур по США через підтримку РФВідео

13:58

Соковиті котлети, від яких вся сім'я ахне: всього 50 мл секретної води додайте в фарш - рецептВідео

13:55

Як виростити великий хрін: простий спосіб, про який знають не всі городники

13:31

Єгипет відмовив РФ у підтримці та готує постачання боєприпасів в Україну – WP

13:29

Чим турецька кава відрізняється від звичайної: найкращий рецепт ароматного напоюВідео

13:12

Гороскоп на завтра 19 квітня 2023: Рибам - веселощі, Тельцям - витратиВідео

13:04

Чому не можна чіпати гілки яблуні 19 квітня: прикмети і дуже суворі заборониВідео

12:53

Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території: "Наостанок насолодився злочинами"

12:48

"Великдень буде...": Путін зганьбився з поїздкою на Херсонщину — відео готували заздалегідьВідео

12:45

Ігор Кондратюк в жорстких виразах пояснив, чому пора відстати від Ані ЛоракВідео

Реклама
12:13

Головоломка для найуважніших: потрібно за 49 секунд знайти корону серед песиків коргі

12:00

Число і колір мають значення: які квіти можна і не варто дарувати жінці

11:51

Переговори після контрнаступу ЗСУ: Макрон запропонував КНР план щодо України – Bloomberg

11:39

Рот ледве відкривається, білясті очі жахливо блищать: Кіркоров дав перший концерт після пластикиВідео

11:05

"Уже зібрали речі": окупанти на Херсонщині готуються до чергового "жесту" – ГуменюкВідео

10:44

Путін готовий до "екстремальної тактики" через контрнаступ ЗСУ — The Guardian

10:35

Бої тривають, ситуація контрольована: Сирський розповів, що відбувається в Бахмуті

10:16

Армія РФ не виконала мрію Путіна, він розчарований і покладає останню надію на вагнерівців – ISWВідео

09:55

Українські безпілотники вже дістають до Москви: Буданов розповів подробиці

09:48

"Де вони в Підмосков'ї "ЛНР" знайшли?": у Мережі не повірили у візит Путіна на окуповані територіїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Рецепти
СалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти