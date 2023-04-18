"Виведи війська": у Зеленського зганьбили Лаврова за підлу заяву про війну в Україні

17 квітня глава російського МЗС Сергій Лавров в Бразилії заявив, що нібито його країна "зацікавлена" завершилася війну "якомога швидше".

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Михайло Подоляк, Сергій Лавров / Офіс президента, скріншот ВВС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на цинічну заяву глави МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова про завершення війни.

В ефірі телемарафону Подоляк заявив, що Росії необхідно вивести свої війська з території України, і тоді війна завершиться якомога швидше.

"Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і виснажуєте її сьогодні, а щоб це все зупинити, не потрібно їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якомога швидше? Виведи війська", - підкреслив Подоляк.

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Що заявив Лавров у Бразилії

17 квітня глава російського МЗС Сергій Лавров під час прес-конференції з Міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою в столиці країни Бразилії заявив, що нібито його країна "зацікавлена" в тому, щоб війна в Україні завершилася "якнайшвидше".

Однак війну Лавров традиційно називає "конфліктом". Він також заявив, що нібито "дякує" бразильським колегам за "прекрасне розуміння" ситуації в Україні і за "бажання внести свій внесок" у пошук можливих рішень.

Чи можливі переговори між Україною та РФ

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна буде готова до переговорів щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму з Росією, якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ і дійдуть до адмінлінії півострова з Херсонською областю.

Президент Китаю Сі Цзіньпінь 6 квітня зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Лідер Китаю заявив, що потрібно відновити мирні переговори для врегулювання "української кризи". Він також уточнив, що переговори потрібно почати "якомога швидше".

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про мирні переговори з Росією має прийматися тільки Україною, а ініціювати їх повинен президент Володимир Зеленський.

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