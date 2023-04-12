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ЗСУ треба розрубати "суходільний коридор", щоб за пів року звільнити Крим - експерт

Андрій Ганчук
12 квітня 2023, 15:23 оновлено 12 квітня, 15:34
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Сили оборони України здатні звільнити окупований країною-агресором Росією Кримський півострів протягом 5-7 місяців, вважає Сергій Грабський.
ЗСУ треба розрубати 'суходільний коридор', щоб за пів року звільнити Крим - експерт
Розсічення "коридору" окупантів до Криму - головне завдання ЗСУ, - Грабський / Коллаж 36-я ОМБП, УНИАН

Збройним силам України критично важливо завдати нищівного удару по окупаційних військах Росії на півдні. Розрив так званого "сухопутного коридору", який йде з російської території шляхом окупованих південних регіонів до захопленого Криму, дозволить звільнити півострів практично за пів року. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що звільнення Криму за 5-7 місяців – абсолютно реальний сценарій. Якщо вдасться добитися розсічення "сухопутного коридору", з'явиться можливість заблокувати російські війська в Криму. Їм доведеться або здаватися, або потрапити під розгром.

"Критично важливим для ЗСУ є просування на півдні, і ми це чудово розуміємо. Ми не будемо детально казати, де можуть відбутися ключові події – у напрямку Маріуполя, Бердянська, Токмака, Мелітополя або якихось інших міст. Але вже чітко зрозуміло: якщо так званий суходільний коридор буде розірвано, російські війська, які знаходяться на території материкової України та в Криму, опиняться по той бік коридору від Росії і будуть фактично відрізані. За такого розвитку подій ми послідовно нарощуємо наші вогневі засоби на узбережжі Азовського моря і зводимо все до класичної ситуації, коли противник буде заблокований в Криму. Російські війська будуть або розгромлені, або їм доведеться капітулювати", - пояснив ситуацію Грабський.

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За його словами, розсічення "коридору" – ключове завдання для ЗСУ.

"Після виконання завдання №1, яке передбачає перерізання суходільного коридору, ми матимемо всі можливості для звільнення Криму… Ми не можемо сказати, яким саме буде сценарій звільнення Криму, однак Україна дійсно здатна протягом 5-7 місяців звільнити Крим", - підкреслив Сергій Грабський.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес раніше сказав, що звільнення ЗСУ Кримського півострова змінить стратегічну ситуацію на війні РФ проти України.

За його словами, пріоритет для сил оборони України – розсічення "сухопутного коридору" до захопленого Криму. Ходжес очікує на успішну операцію ЗСУ.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга вважає, що Україна може піти на переемовини з агресором Росією після того, як ЗСУ вийдуть до Криму. Пізніше він уточнив, що такий варіант є лише однією з опцій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що Україна зможе звільнити Кримський півострів протягом 5-7 місяців. На думку чиновника, Росія не має ресурсів для утримання Криму. Перемовини з Москвою можуть відбутися тільки після того, як росіяни заберуть всі свої окупаційні війська з Криму.

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Війна Росії проти України:

новини Криму війна Росії та України Сергій Грабський
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