Кожен медик - мішень: у The Kyiv Post розповіли про підлу тактику окупантів

Російські загарбники намагаються вбивати більше українських медиків на фронті.

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Кожен медик є мішенню на фронті / Колаж: Главред, фото: фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Російські окупанти намагаються вбити на фронті якомога більше бойових медиків ЗСУ. Про це сказав хірург Кирило Орлов, який оперує поранених військовослужбовців під Бахмутом, пише The Kyiv Post.

За його словами, кожен медик є мішенню.

"Це не як Друга світова війна, коли у тебе Червоний Хрест і в тебе не стріляють. Навпаки, будуть стріляти. Для них це головна мета — вбити медика", — сказав Орлов.

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Як пише видання, у медиків стало менше роботи, коли українські військові відмовилися від оборони Бахмута. Тепер ЗСУ намагаються зловити росіян у " кліщі", проте натикаються на оборону загарбників.

"У мене є причини помститися росіянам. Я маю на увазі справжню помсту. Я втратив занадто багато знайомих і друзів", — сказав Орлов.

Контрнаступ ЗСУ

Захисники України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію. Тактично важливі успіхи були досягнуті, зокрема, біля Бахмута. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 26 липня.

Раніше в ISW назвали причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. Він додав, що наступного року Україна може стати членом НАТО.

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