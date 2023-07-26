УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кожен медик - мішень: у The Kyiv Post розповіли про підлу тактику окупантів

Анна Ярославська
26 липня 2023, 08:58 оновлено 26 липня, 09:10
55
Російські загарбники намагаються вбивати більше українських медиків на фронті.
Бахмут, медики
Кожен медик є мішенню на фронті / Колаж: Главред, фото: фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Російські окупанти намагаються вбити на фронті якомога більше бойових медиків ЗСУ. Про це сказав хірург Кирило Орлов, який оперує поранених військовослужбовців під Бахмутом, пише The Kyiv Post.

За його словами, кожен медик є мішенню.

"Це не як Друга світова війна, коли у тебе Червоний Хрест і в тебе не стріляють. Навпаки, будуть стріляти. Для них це головна мета — вбити медика", — сказав Орлов.

відео дня

Як пише видання, у медиків стало менше роботи, коли українські військові відмовилися від оборони Бахмута. Тепер ЗСУ намагаються зловити росіян у " кліщі", проте натикаються на оборону загарбників.

"У мене є причини помститися росіянам. Я маю на увазі справжню помсту. Я втратив занадто багато знайомих і друзів", — сказав Орлов.

Контрнаступ ЗСУ

Захисники України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію. Тактично важливі успіхи були досягнуті, зокрема, біля Бахмута. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 26 липня.

Раніше в ISW назвали причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. Він додав, що наступного року Україна може стати членом НАТО.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico

Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico

09:48 Світ
Рада найближчими днями продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні - нардеп

Рада найближчими днями продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні - нардеп

09:27 Україна
Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна – Загородній

Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна – Загородній

09:08 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:48

Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico

09:44

Скільки разів можна надягати бюстгальтери перед пранням: відповідь вас здивує

09:27

Рада найближчими днями продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні - нардеп

09:08

Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна – ЗагороднійВідео

08:59

Коли Великдень, Трійця і поминальні дні в 2024 році - важливі дати

Україна до кінця року відібʼє Мелітополь та лівобережну Херсонщину - КарасьУкраїна до кінця року відібʼє Мелітополь та лівобережну Херсонщину - Карась
08:58

Кожен медик - мішень: у The Kyiv Post розповіли про підлу тактику окупантів

08:19

ЗСУ просунулися вперед: в ISW пояснили нову тактику контрнаступу

08:08

Назавжди буде 22: у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення

07:33

Захід боїться, лише одна країна зацікавлена в розпаді Росії - ЗагороднійВідео

Реклама
06:33

РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

06:11

Загроза застосування ядерної зброї зрослаПогляд

04:05

90-річна зірка Playboy позмагалася в красі з Наомі Кемпбелл

04:05

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято та у кого День ангела 26 липня

03:40

Експерт пояснив, чи варто сподіватися Україні на вільнюські гарантії від НАТО

03:35

"Слабкі їм не потрібні": експерт назвав єдиний фактор для прискореного вступу в НАТОВідео

03:00

ЗМІ дізналися, як в Росії працює завод з виробництва "Шахедів"

02:57

Як правильно збирати і зберігати насіння петунії

02:10

Західні країни готові хоч сьогодні заморозити війну в Україні - Загородній

01:30

Захід не знає, що робити з РФ: експерт сказав, коли Україну приймуть до НАТОВідео

00:09

Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

Реклама
25 липня, вівторок
23:38

Україна залежна від Заходу, нас будуть примушувати до переговорів - ЗагороднійВідео

22:49

Одяг луснув під час танцю: чоловік Брітні Спірс показав, як дуріє зі співачкою

22:43

"Продовжує тікати в переляку": тренер Усика вилаяв Ф'юрі

22:42

Загадки наступу ЗСУ терзають КремльПогляд

22:24

Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини - Загородній

22:02

O. TORVALD зворушили Мережу піснею, присвяченою загиблим українським воїнамВідео

21:55

"Ванга передбачила": в РФ створили "пророка" з артиста-путініста

21:43

Як сказати українською "и на солнце бывают пятна": Авраменко дав колоритну відповідь

21:14

Потужні ракети і всюдисущі дрони: новий пакет військової допомоги від США Україні

21:02

До Білорусі перекинули 11-ту колону "вагнерівців" із броньовиками "Щука"

20:56

Строковиків в окупанти: у РФ посилюють призов до армії

20:20

Кличко зустрівся з послом США Бріджит Брінк: обговорили співробітництво у сфері безпеки та проблеми самоврядування

20:06

Як можна зберегти свіжі помідори на зиму і де їх використовувати

20:02

Зірка "Оппенгеймера" захотів зіграти Кена в продовженні "Барбі"

20:00

Росія втягуватиме Європу у велику війну - все, як я і очікувавПогляд

20:00

"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшлоВідео

19:59

"Статус, який принижує": Харчишин зізнався, звідки у нього "білий квиток"

19:59

"Терміново потрібні F-16": Кулеба розповів, що розблокує експорт українського зерна

19:52

"Вагнер" у Білорусі: Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій

19:09

"Одноразова допомога": хто із пенсіонерів отримає надбавки до Дня Незалежності

Реклама
19:00

Чому 26 липня не можна митися: прикмети і суворі заборони

19:00

Кабмін поміняв механізм надання субсидій: що тепер буде інакше

18:40

Росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти - Черник

18:35

Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу

18:25

"Можемо втратити певні території": експерт назвав три сценарії завершення війни

18:20

Німеччина звинуватила українських командирів у повільному контрнаступі - Bild

18:11

Зеленський терміново зібрав депутатів і міністрів перед засіданням "Ради Україна-НАТО"

17:43

Ви помилялися все життя: 6 овочів, які насправді фрукти

17:43

Обман із покупками на ринку: як не стати жертвою шахраїв

17:37

Знак від Бога чи звичайна подія: чому в Київській області впав купол храму УПЦ МПФото

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти