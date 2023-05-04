"Все може початися вже до 9 травня": Світан пояснив, чому палають нафтобази окупантів

Протягом місяця наш наступ точно має розпочатися, впевнений полковник запасу.

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Роман Світан, ВСУ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, 35 ОБрМП

Bci удари по російських військових об'єктах - це підготовка до наступу ЗСУ. Протягом місяця наш наступ точно має розпочатися, впевнений полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що ЗСУ потрібно щодня працювати по паливу: знищувати паливоприймачі російських військ, склади, поїзди з паливом – все, що з паливом пов'язано.

"Зараз російська армія знаходиться в сотнях кілометрів від кордону з Росією, і, якщо знищити паливо, то їй не те що наступати, тікати буде ні на чому", - пояснив експерт.

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Світан підкреслив, що нам необхідно випалити паливо противника на глибину 200-300 км від кордону з Росією. На це ЗСУ знадобиться до місяця, вважає експерт.

"Плюс глибина оперативного рівня, тобто в районі лінії фронту. Темпи в цій справі у нас хороші, але тут ще багато роботи. Втім, готовність до наступу у нас буде вже через кілька днів. Вже включилося сонечко, земля почала підсихати, тому через кілька днів буде готовність до наступу. А прийняття рішення про його початок залежить від головкому і стратегічного задуму. Завтра-післязавтра точно нічого не буде, а ось приблизно на вихідні вже буде можливість руху. Принаймні, важка техніка зможе йти", - зазначив експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За словами Світана, рух ЗСУ може початися вже до 9 травня.

"Наголошую, не наступ, а рух. Підготовка у нас почалася після Великодня, і зараз ми бачимо сплеск ударів по паливоприймачах і сховищах. Це дуже важливо: чим більше ми їх виб'ємо перед наступом, тим легше нам буде наступати, оскільки противнику просто ніяк буде захищатися, ні на чому буде рухатися. Поки що ми працюємо на далеких відстанях, але поступово почнемо присуватися і вибивати їх сховища в Маріуполі, Мелітополі, Токмаку, Пологах і т.д.", - підсумував експерт.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що армія України піде в контрнаступ з метою звільнення своїх територій. Буде проводитися операція і по поверненню Криму. За словами українського гаранта, успіх залежить від військової підтримки країн Заходу.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна збирається звільнити всі свої землі. За словами Буданова, найближчим часом з'являться результати анонсованого контрнаступу українських військ.

Колишній радник глави офісу президента Віктор Андрусів вважає, що Україна здатна звільнити Кримський півострів, якщо війська підійдуть до Азовського моря і знищать Кримський міст. В такому випадку окупанти опиняться в оперативному оточенні і змушені будуть здатися. Тоді ЗСУ не знадобиться заходити до Криму. Що стосується ситуації на Донбасі, за регіон, на думку Андрусіва, доведеться серйозно воювати.

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