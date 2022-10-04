Біля кордонів Сумщини помітили мобілізованих росіян: чи є загроза наступу

На кордоні з Сумською областю виявили мобілізованих росіян / Фото Telegram

Нещодавно з'явилася інформація, що в 120 кілометрах від кордонів з Сумської області "знайшли" мобілізованих росіян.

"На території областей Росії, що межують з Сумською областю, на відстані близько 120 км від кордону України, дійсно перебувають російські новобранці", - заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, росіяни розміщуються в навчальних центрах. На який напрямок їх можуть перекинути поки не зрозуміло.

"Чи буде це Сумщина? - Не факт", - відповів очільник області.

За попередньою інформацією, жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумської області немає.

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "Я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався до території Естонії. Але там втікачеві були не раді - його ловили з собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

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