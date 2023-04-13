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Війська РФ у Запорізькій області вирили окоп в 70 км: Грабський пояснив, чому це не зупинить ЗСУ

Андрій Ганчук
13 квітня 2023, 04:30
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На правобережжі Херсонської області окупанти Росії побудували три лінії оборони, проте вистояти їм так і не вдалося, нагадав Сергій Грабський.
ЗСУ, війна в Україні
Армія України подолає перепони, які нагромадили окупанти в Запорізькій області - експерт / Колаж фото 28-ма ОМБр, 10 ОГШБр

Величезний окоп протяжністю 70 кілометрів, який вирили окупаційні війська Росії в Запорізькій області над своїм так званим "сухопутним коридором", не зупинить ЗСУ. Українські війська застосують мостоукладальники і без особливих проблем подолають такі редути загарбників. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Сергій Грабський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що сили оборони України застосовуватимуть німецькі мостоукладальники та іншу допоміжну техніку, завдяки якій пройти цей рів не складе особливих проблем.

"Рів, який викопали росіяни – це щось на кшталт цар-гармати або цар-дзвону, які ніколи не стріляли та не дзвонили. Вони просто викопали щілину в землі. Зрештою, можна взагалі за півгодини закопати цей рів і зробити прохід. Прокласти танкові мости, які перекриють рів і танки підуть далі. За ними – піхота, яка просто засипле його інженерними машинами розгородження", - зазначив Грабський.

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За його словами, такі оборонні споруди можуть лише трохи уповільнити просування ЗСУ.

"Окопи росіян не зможуть зупинити просування ЗСУ. Вони можуть лише трошки затримати рух українських військ. У війні XXI століття такі оборонні споруди навряд чи кого-небудь здивують", - додав експерт.

Також він нагадав, що на правобережжі Херсонської області окупанти вибудували три лінії оборони, проте це їм так і не допомогло.

"Вони просто виконали задачу – доповіли, зробили споруду та списали купу грошей, які поклали до кишені. Замість того, щоб споруджувати опорні пункти, відсічні позиції, маневрені райони оборони, вони зробили рів. От на Херсонщині російські війська взагалі збудували три лінії оборони. Це їм дуже допомогло? Ні", - підкреслив Сергій Грабський.

Контрнаступ ЗСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін раніше сказав про те, що у ЗСУ є можливості для проведення успішної контрнаступальної операції. Він нагадав, що країни-союзники України навчили велику кількість українських військових і продовжують допомагати.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ затвердять в останній момент головнокомандувач і Генштаб ЗСУ. Україна має декілька сценаріїв проведення операції.

В американському виданні The Washington Post опублікували статтю, в якій йшлося про те, що армія України ухвалила рішення відкласти свій весняний наступ. Згідно з даними журналістів, терміни проведення контрнаступальної операції перенесли нібито через витік секретних документів США і погодних умов.

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Війна Росії проти України:

Запорізька область війська Росії війна Росії та України Сергій Грабський
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