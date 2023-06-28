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Війна може закінчитися цього року: Пономарьов описав сценарій

Анна Ярославська
28 червня 2023, 09:46 оновлено 28 червня, 09:55
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Коли перша лінія оборони буде прорвана, і українська армія буде в Криму, почнеться тотальна втеча російських військ.
Ілля Пономарьов, Кримський міст
Найближчим часом Кримський міст буде підірваний, вважає Ілля Пономарьов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Війна в Україні може закінчитися цього року. І ключем до завершення військових дій є звільнення від російської окупації півострова Крим. Про це заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Не виключений варіант, що війна закінчиться в цьому році. З капітуляцією більш складне питання. Не думаю, що при Путіні російські війська будуть капітулювати. Я думаю, що спочатку українська армія опиниться в Криму, потім почнеться буза в Москві, а тільки після цього буде підписання якогось мирного договору", - сказав Пономарьов під час чату на Главреді.

Він вважає, що коли перша лінія оборони буде прорвана, і українська армія буде в Криму, почнеться тотальна втеча російських військ.

Пономарьов додав, що Україні немає сенсу повністю зносити Кримський міст, хоча найімовірніше, найближчим часом він буде підірваний - цього вимагає військова доцільність.

"Найближчим часом Кримський міст буде підірваний, просто тому що потрібно порушувати лінії постачання. Він і так працює не в повну силу після партизанської атаки, а буде і новий напад. Але, в цілому, я вважаю, що цей міст ще Україні послужить. Тому я б не став зовсім його зносити", - сказав він.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату з Іллею Пономарьовим на Главреді:

Звільнення Криму від російської окупації

Приблизно 68% українців вважають, що Україна повинна спробувати звільнити військовим шляхом всі свої території у кордонах 1991 року, включаючи окупований Крим. Близько 24% вважають, що від силової операції на Кримському півострові слід утриматися в разі повернення всіх територій разом з Донбасом. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан впевнений: якщо західні партнери постачатимуть ЗСУ зброю з такою ж швидкістю, як і в січні-березні 2023 року, то Україна вже восени зможе повернути під свій контроль півострів Крим.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес зазначив, що армія України може звільнити захоплений Крим вже до кінця серпня. За словами генерала у відставці, для цього Захід повинен дати українським військам далекобійну зброю.

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