Військовий експерт пояснив, чи багато у РФ ракет 48Н6, якими вони б'ють по Києву

Ракети 48Н6, якими країна-агресор РФ обстріляли Київ 13 Грудня, ще радянського виробництва, тому їх у окупантів багато.

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Олег Катков окремо підкреслив, що РФ продовжує виробляти ракети 48Н6 / колаж Главред, скріншоти з відео

Число ракет моделі 48Н6, якими країна-агресор РФ в ніч на 13 Грудня атакувала Київ, вимірюється тисячами, і виробництво триває. Про це головний редактор Defense Express Олег Катков розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Про ракети, якими сьогодні атакували Київ, то мова йде про дальності понад 280 км. Тобто, дальність цих ракет, швидше за все, понад 300 км. Ці ракети ще радянського виробництва. Тому кількість їх в Росії значно", — розповів Катков.

Фахівець окремо підкреслив, що РФ продовжує виробляти ракети 48Н6.

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"Російська ракета 48Н6, якими РФ атакувала Київ, була основною до комплексу С-400. Хоча ця ракета вироблялася ще за часів СРСР, Росія продовжує їх виробляти. Точну кількість цих ракет назвати важко. Втім, швидше за все, мова йде про діапазон з трьома нулями, тобто в тисячу одиниць. І Росія продовжує їх виробляти. Тому вважати їх просто немає ніякого сенсу", — підсумував він.

Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

Ракетний удар по Києву 13 Грудня

Нагадаємо, що 13 Грудня вночі РФ вдарила по Києву десятьма ракетами. Також сьогодні о третій годині ночі окупанти випустили 10 ракет по Києву. Тип ракет може бути встановлений тільки після вивчення уламків відповідними службами.

Стали відомі нові деталі ракетного удару по Києву. На даний момент відомо про 53 постраждалих, серед них є шестеро дітей. 18 осіб були госпіталізовані в лікарню. Крім того, пошкоджено 19 автомобілів, з яких чотири не підлягають відновленню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Києву. За словами президента, Україні потрібно нарощувати кількість систем ППО, і вже є "нові потужні домовленості". Триває робота над прискоренням поставок.

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