В Україні зривають держзакупівлі для військових: Міноборони б'є на сполох

Держзакупівлі продуктів харчування для військових зриває невідома компанія.

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В Україні зривають держзакупівлі для військових / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони

Міністерство оборони Україна заявило про те, що в країні намагаються зірвати державні закупівлі продуктів харчування для військових. Одна компанія заблокувала торги в системі Prozorro. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Стало відомо, що тендер був оголошений на початку місяця і в список компаній, які заявили себе як учасники, потрапила компанія, яка не має фінансово-господарської діяльності з 2016 року.

"Її банківські рахунки були закриті, а документів, що підтверджують кваліфікаційні критерії, немає", - коментує Міноборони.

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Крім іншого, в Міністерстві додали, що дана компанія пропонувала найвищі ціни в порівнянні з іншими компаніями, через що її пропозицію і було відхилено. У зв'язку з цим, підозрілий учасник подав до суду і тим самим заблокував процес визначення переможців тендеру.

"Така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах з метою зірвати процес своєчасної поставки на перший квартал 2024 року. Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань)", – повідомили в Міністерстві.

Цей випадок спровокував Міністерство оборони провести аналіз ряду інших тендерів в наслідок чого з'ясувалося, що певні ознаки подібної схеми дії проглядаються і в інших лотах. На думку відомства, це продумані провокації і спроба зловмисників зривати своєчасні закупівлі для воїнів, за фактом яких також будуть досконалі звернення до правоохоронних органів.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито планує звільнити трьох генералів - Тетяну Остащенко, Олександра Тарнавського та Сергія Наєва. У Міністерстві оборони України відреагували на ці чутки. Заява опублікована на сторінці відомства в Facebook.

Також Міністерство оборони України розпочинає проект по рекрутингу в ЗСУ. Відповідний договір підписали заступник Міністра оборони Наталія Калмикова і голова організації lobby X Владислав Грезев.

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