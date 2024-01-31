В Україні снарядний голод: Кулеба заявив про запасний план для фронту

Україна може не отримати необхідну й обіцяну кількість боєприпасів, однак на цей випадок є вихід.

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Кулеба заявив про запасний план для фронту / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні триває робота над забезпеченням збройних сил із різних джерел. На випадок, якщо країна не зможе отримати потрібну кількість снарядів, у влади є запасний план. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС.

Кулеба стверджує, що в разі перемоги Росії, Заходу доведеться заплатити набагато більше, ніж зараз витрачається на допомогу Україні. До того ж, він додав, що Україна робить усе можливе для того, щоб перекрити залежність у питанні постачання боєприпасів лише від одного джерела.

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За словами міністра закордонних справ, на тлі протистоянь у США, які поставили на паузу американську допомогу Україні, в уряді виробили запасний план.

"Немає жодної ситуації, яка не має рішення. Якщо ми не отримаємо необхідну кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати", - заявив глава МЗС.

Також Кулеба додав, що Україна працює з двома партіями США, щоб промотивувати фінансування допомоги Україні, в той час, як ЄС здатен сам ухвалювати важливі та великі рішення.

"ЄС демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обома партіями в США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", - резюмував Кулеба.

Постачання боєприпасів в Україну

Нагадаємо, у Міноборони обіцяють наростити власне виробництво FPV-дронів, що в найближчій перспективі зможе компенсувати брак артилерійських снарядів, зокрема вже дефіцитних 155-мм боєприпасів, поділився в інтерв'ю BBC заступник глави оборонного відомства генерал Іван Гаврилюк.

При цьому, в Євросоюзі уточнили, коли Україна може отримати обіцяний мільйон снарядів для ЗСУ. ЄС здатний виконати свою обіцянку до весни 2024 року. Про це заявила прессекретарка Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоганна Бернсель під час брифінгу 11 січня в Брюсселі.

Однак, як повідомляє Bloomberg, до березня Євросоюз може поставити Україні лише 600 тисяч снарядів, а не мільйон, як було обіцяно раніше. Країни Європи стикаються із систематичними затримками виробництва та побоюваннями щодо виснаження запасів.

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