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У РФ висунули несподівану версію вибухів на Кримському мосту

9 жовтня 2022, 16:32

Підрив Кримського моста міг стати результатом добре спланованого ракетного удару, не виключив Геннадій Гудков.

Кримський міст
Підірваний Кримський міст / Фото Telegram

Відомий російський опозиціонер Геннадій Гудков висунув дві версії вибухів, що прогриміли на Кримському мосту.

Підрив Кримського мосту міг стати результатом добре спланованого ракетного удару ЗСУ. Таку думку він висловив в ефірі FreeДом.

"У мене дві версії. Перша - це вдала атака ЗСУ", - не виключив російський опозиціонер.

Разом з тим він не виключив того, що підрив Керченського мосту міг стати результатом протиборства всередині російських силових еліт.

"Друга версія - це дійсно могла бути провокація російських "яструбів", які пустили по мосту вантажівку, начинену вибухівкою, і в певний момент підірвали її", – додав Гудков.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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Гудков Кримський міст війна Росії та України
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